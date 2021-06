Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Osburg, so evropski proizvajalci povečali obseg proizvodnje, a to ne zadošča ravni povpraševanja, saj se v zadnjih mesecih veliko uporabnikov jekla v industrijskem sektorju pritožuje nad pomanjkanjem osnovnih izdelkov.

Trend presežkov jekla na trgu, ki smo mu bili priča v zadnjih letih, se je končal, je Osburg pojasnil na četrtkovem večernem spletnem dogodku v organizaciji düsseldorfskih založnikov.

Kitajska, ki je zgodaj premagala pandemijo covida-19, se je soočila z izjemno velikim povpraševanju po jeklu, kar je vodilo do tega, da je vlada zmanjšala davčne rabate na izvoz jekla in do pomanjkanja kitajskega jekla na svetovnih trgih.

Vsako jeklo, ki je bilo na voljo, je našlo pot do ZDA, kjer so cene višje kot v Evropi.

Osburg je opozoril, da v Evropi primanjkuje 20 milijonov ton valjanega jekla, kar predstavlja približno 20 odstotkov povprečnega letnega povpraševanja. Te vrzeli ni mogoče pripisati ukrepom za zaščito evropske jeklarske industrije, je dejal.

Cene jeklenih izdelkov so močno narasle, cene železove rude pa so dosegle rekordne ravni, je ob tem poudaril prvi mož Thyssenkruppa.

Po njegovi oceni se bodo zaostrene razmere na trgu jekla nadaljevale, saj so ukrepi za spodbujanje evropskega in ameriškega gospodarstva po pandemiji covida-19 šele začeli učinkovati. Jeklarski sektor sicer v bližnji prihodnosti verjetno ne bo imel večjih težav, je še ocenil Osburg.