Martina Merz je danes kadrovsko komisijo nadzornega sveta zaprosila za predčasno prekinitev pogodbe. Komisija je želji ugodila in nadzornemu svetu predlagala naslednika, vodjo avtomobilskega dobavitelja Norma Lopeza Borrega, ki bo vodenje Thyssenkruppa prevzel 1. junija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Merzova je vodenje koncerna prevzela oktobra 2019, maja lani so ji pogodbo podaljšali do 2028. Vodila je kompleksno prestrukturiranje konglomerata, ki se je soočal s finančnimi težavami in krizo svoje prihodnje usmeritve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Konglomerat je pod njenim vodstvom med drugim prodal področje proizvodnje dvigal za več kot 15 milijard evrov, v okviru zniževanja stroškov so poleg tega odpustili okoli 11.000 ljudi. Finance koncerna so si opomogle in v poslovnem letu 2021/2022 je zabeležil čisti dobiček.

Ni pa Thyssenkrupp uspel najti kupca za svojo osnovno dejavnost, jeklarstvo, in Merz se je v zadnjih mesecih soočala s kritikami svojega dela, poroča AFP.

Odločitev o odstopu je presenetila trge. Na borzi v Frankfurtu so bile delnice Thyssenkruppa okoli 17. ure več kot 14 odstotkov pod petkovo zaključno ravnjo.