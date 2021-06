Letošnji prejemniki inženirske iskre 2021

Učiteljica na osnovni šoli Solkan – Mojca Milone

Ste se kdaj vprašali, kdaj se začne inženirsko iskriti? Učiteljica v Solkanu, Mojca Milone, nam je ponudila odgovor: v osnovni šoli. Iz generacije v generacijo solkanski osnovnošolci rešujejo praktične probleme v svojem okolju, inovirajo in pošiljajo rešitve tudi v Mercedes. Od tam jim odgovarjajo: »Odlična ideja«. Dosežki in dogajanje niso rezultat mikroklimatskih danosti Solkana, ampak učiteljice Mojce Milone. Veliki Albert Einstein je na stvari pogledal na drugačen način. Mojca Milone se je stvari lotila na drugačen način. S spodbudo in pohvalo podpira mladostnike pri iskanju uporabnih rešitev problemov v našem okolju. Zato se v Solkanu iskri že dolgo. Otroške pozitivne izkušnje nosijo naprej v življenje. Učiteljica fizike, tehnike in tehnologije ter astronomije je rojena v učiteljski družini in razume, kako je tehnološki razvoj hitrejši od učnega načrta. Zato se prelevi v vplivnico in iskalko tehnične žilice pri mladih. Verjamemo, da imajo mladi iskre v sebi tudi v drugih krajih Slovenije ter da jim je samo treba pomagati, da se razvname in zaiskri. Mojca Milone je velika zvezda na slovenskem nebu tehnične kulture, ki ji želimo izkazati hvaležnost za delo z najmlajšimi in predstaviti kot zgled, s katerim bomo še naprej razvijali visoko raven naše inženirske kulture. S to popotnico Mojci Milone prejema priznanje Inženirska iskra 2021.

!nženirski izziv Skupine Iskratel v sodelovanju s Strokovno tehniško gimnazijo Kranj

V kranjskem Iskratelu vzamejo inovativnost zares. Leta 2019 so organizirali !Dan inovativnosti, leto pozneje teden in letos kar !Mesec inovativnosti. Inovativnost je osrednja sestavina reševanja problemov in kako na boljši način razširiti obzorja, kot tudi v proces vključiti bodoče inženirje. V uvodni dogodek !Inženirski izziv so vključili dijake Strokovne tehniške gimnazije Kranj. Tekmovalnim skupinam so zastavili tri realne probleme, s katerimi se soočajo inženirji pri delu, in jih v reševanje dali ekipam dijakov različnih letnikov pod mentorstvom Iskratelovih inženirjev. Čeprav so na koncu dobili zmagovalno ekipo, sta se tudi drugi dve rešitvi začeli razvijati naprej. Izjemnost dogajanja najbolje opišejo mnenja udeležencev. Dijaki so bili navdušeni, da so morali razmišljati izven običajnih okvirjev, naučili so se, da biti inženir pomeni najti nove in izvirne ideje, kako spremeniti svet okoli nas na bolje. Navdušenje nad sproščenostjo in raznolikostjo inženirskega dela je izjemna popotnica. Tudi Iskratelovi inženirji so bili navdušeni nad zavzetostjo in pripravljenostjo dijakov za resno delo. Spoznanje, da so dijaki sposobni razmišljanja izven običajnih okvirjev, in da imamo veliko vedoželjnih ter sposobnih dijakov, je neprecenljivo. Recept kranjskega Iskratela in Strokovne tehniške gimnazije Kranj je poznan. Vendar nas je splošno navdušenje udeleženih prevzelo in opozorilo, da je še prostor za širitev razvojnega lijaka v naši družbi. Tehnične šole imamo še v marsikaterem kraju. Podjetij, ki so zavezana razvoju, tudi. Inovativnost dijakov in podjetij se tesno povezuje. Zaradi navdušujoče izkušnje udeleženih in možnosti prenosa ideje v različna okolja v Sloveniji letošnjo Inženirsko iskro prejema program !Inženirski izziv.

Ekipa Visus – See with me (SWM)

See with me je pametna naprava v obliki pasu za hlače. Namenjena je vsestranski pomoči slepim in slabovidnim v vsakdanjem življenju. S pomočjo pametnih algoritmov in 3D-tehnologije med uporabo zaznava robove, ovire, pločnike, semaforje, talne oznake, kolesarje in avtomobile. Naprava povezuje osebo z njenim okoljem in ji omogoča ustrezno zaznavo okolice. Uporabnik lahko izbira med različnimi načini zaznave in sporočanja podatkov. Vsebuje možnost spremljave, asistence in individualne prilagoditve. Izdelek bo za prodajo predvidoma pripravljen v drugi polovici leta 2021. Če ste dobili vtis, da gre za promocijo izdelka kakšnega slovenskega podjetja ali inštituta, niste daleč od resnice. Le da je inženirski trust lociran na Gimnaziji Novo mesto in se za imenom Ekipa Visus skrivata dijaka tretjega letnika, Val Vidmar in Nik Stanojević. Dva srednješolca, ki pravita: »Naša prioriteta je izboljšanje sveta z uporabo naprednih tehnologij«. Morda neobičajna prioriteta za srednješolca. Ravno takšna, da se ji lahko priklonimo. Da nista od muh, dokazujeta z zmagami na državnem in mednarodnem tekmovanju Popri, ki ga organizira Primorski tehnološki park. Nekaj dni po prejemu kandidature za inženirsko iskro sta na mednarodnem tekmovanju Genius Olympiad (NY) med več kot 1200 projekti prejela srebrno medaljo v kategoriji Business. Uspehi Nika in Vala so velika spodbuda za inovativno okolje Gimnazije Novo mesto in zgled za celotno šolsko okolje. Zato jima organizatorji projekta Inženirke in inženirji bomo! z občudovanjem in ponosom za izjemen zgled na področju tehnične kulture podeljujejo inženirsko iskro 2021.