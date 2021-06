13 nastopov na Touru ima Španec Alejandro Valverde, kar je rekordni dosežek, končal jih je deset, prvič pa je vozil leta 2005. Drugo mesto si delita Britanec Mark Cavendish in Nemec Tony Martin s po dvanajstimi nastopi na največji dirki na svetu.

27 držav bo imelo svoje kolesarje na Touru 2021. Največ bo seveda Francozov (32), sledijo jim Belgijci (23) in Španci (16), Slovenija pa si s štirimi deli 12. mesto z Avstrijo in ZDA.

22 let in 14 dni bo star najmlajši kolesar na sobotnem startu v Brestu. To je Britanec Fred Wright (Bahrain-Victorius), med najmlajšimi pa je četrti Pogačar (22 let in 279 dni). Z 41 leti in 62 dnevi bo daleč najstarejši Španec Alejandro Valverde (Movistar) pred Belgijcem Philippom Gilbertom (Lotto-Soudal) z 38 leti in 357 dnevi.

3 majice od skupno štirih možnih je na lanski francoski pentlji na cilju na Elizejskih poljanah v Parizu oblekel Slovenec Tadej Pogačar: rumeno za zmago v skupnem seštevku, pikčasto za najboljšega hribolazca in belo za najboljšega mladega kolesarja do 23 let. Edino preostalo majico (zeleno za najboljšega sprinterja) je osvojil Irec Sam Bennett (Deceuninck).

4 etapne zmage sta na lanskem Touru dosegla Pogačar (3) in Roglič (1), kar je Sloveniji prineslo prvo mesto med državami z etapnimi uspehi. Na Touru 2020 so slovenski kolesarji enajstkrat stali na zmagovalnih stopničkah: Pogačar petkrat, Roglič štirikrat in Luka Mezgec dvakrat.

21 slovenskih kolesarjev je doslej nastopilo na dirki po Franciji, prvi pa je bil Franc Abulnar že davnega leta 1936. Med Slovenci so največ nastopov zbrali Kristijan Koren (8), Janez Brajkovič (5), Grega Bole, Borut Božič (po 4), Primož Roglič, Tadej Valjavec in Simon Špilak (po 3).