Rivalstva: Spopad severa in juga v rock'n'rollu

Težko zapustimo sedemdeseta brez obravnave Neila Younga in njegovega konflikta s skupino Lynyrd Skynyrd, ki se je začel potem, ko je Young leta 1970 izdal skladbo Southern man. Pesem o južnjaku se je navezovala na rasizem v južnih zveznih državah ZDA, tistih, ki so se v državljanski vojni med letoma 1861 in 1866 borile proti odpravi suženjstva. Young in Skynyrdi so sever in jug v rock'n'rollu.