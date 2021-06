Bird Buddy si je pozornost slovenske javnosti pridobil z lansko kampanjo na spletni platformi za množično zbiranje sredstev kickstarter, kjer je ekipi za zagon projekta uspelo zbrati rekordnih 4,2 milijona evrov. Gre za pametno ptičjo krmilnico, katere osnovni komplet zajema sodobno zasnovano ptičjo hišico s posodo za hrano in snemljivim modulom, ki vključuje vgrajeno majhno videokamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja. Senzor zazna prihod ptice in o tem prek brezžične povezave in mobilne aplikacije obvesti imetnika krmilnice. Ta lahko s pomočjo aplikacije naredi fotografijo ptice. Aplikacija na osnovi umetne inteligence prepozna vrsto ptice, uporabnikom pa omogoča urejanje in deljenje fotografij ptic ter jim ponuja nasvete glede primerne hrane za posamezne vrste ptic.

Prepričljiv koncept igrifikacije vrta Enajstčlansko mednarodno ocenjevalno komisijo strokovnjakov, ki je kandidate ocenjevala po štirih kriterijih – uspešni potrditvi vrednosti produkta na trgu, pridobitvi investicij domačih oziroma tujih investitorjev, kompetencah, predanosti, izkušenosti in organiziranosti ekipe ter po potencialu za hitro rast na tujih trgih – je prepričal koncept igrifikacije vrta. Kot je na sklepni prireditvi ob razglasitvi startupa leta na ljubljanskem gradu dejal Žiga Vrtačič, eden od soustanoviteljev podjetja, mora biti dom bolj zabaven kot pameten. Dodal je, da se jim ni niti sanjalo, da je ljudi, ki jih hranjenje ptic, ki je sicer drugi najbolj priljubljen hobi v ZDA, toliko in da jim bo s produktom uspelo navdušiti tudi tiste, ki se s tem sploh niso ukvarjali. Številni kupci bird buddyja prej sploh niso imeli ptičje krmilnice. Podjetje, ki sta ga ustanovila s Francijem Zidarjem, zaradi cene produkta sicer najbolj stavi na kupce na zahodu, zdaj pa si želi v svoje vrste predvsem pridobiti nove sodelavce. V finale izbora startup leta 2021 so se uvrstila še podjetja Bevo, Maestro Amadeus, Ringox in SeaVision. Mlado podjetje Bevo je javnost navdušilo z inovativno tehnologijo, s katero pod znamko Juicy Marbles izdeluje zrezke rastlinskega izvora, ki z videzom, teksturo in okusom povsem realistično posnemajo meso. Maestro Amadeus odgovarja na izziv, s katerim se soočajo profesionalni in amaterski glasbeniki, glasbene šole, skupine ter orkestri, in ponuja programsko rešitev za digitalizacijo in učinkovito upravljanje notnih zapisov. Podjetje Ringox je razvilo napravo, ki ponudnikom nastanitev omogoča upravljanje na daljavo in najemnikom odklepa vrata s pomočjo digitalnega ključa – mobilnega telefona. SeaVision pa se je med finaliste uvrstil s prvim pametnim sistemom za nadzor sider na svetu VisionAnchor. Ta deluje kot nekakšen otroški monitor za sidro, ki ga kapitan s podvodno kamero v realnem času spremlja na pametni napravi.