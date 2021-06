V Šentjurju so odpadno blato odložili enkrat, v Dramljah večkrat

Na območju Šentjurja so v sredo odkrili že drugo odlagališče odpadnega blata v občini. Medtem ko so ga v Dramljah odkrili okoli 300 ton, kar je za 20 do 30 tovornjakov, so ga v Šentjurju odložili le enkrat, saj ga je bilo le za približno 20 kubičnih metrov. Policisti za storilci poizvedujejo in morebitne očividce prosijo za pomoč.