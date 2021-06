Odlagališče komunalnega blata odkrili tudi v Podčetrtku

V Jerčinu v občini Podčetrtek so v petek okoli poldneva na travniku opazili okoli 40 kubičnih metrov odločenega komunalnega blata, so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe in policija, na kraj dogodka pa je odšla dežurna mobilna enota ekološkega laboratorija.