Zaključna tekma prvega kroga na evropskem prvenstvu v nogometu v skupini smrti med svetovno prvakinjo Francijo in Nemčijo (1:0) v Münchnu je izpolnila vsa pričakovanja derbija. To je bil spektakel nogometnih velesil in že desetletja dveh velikih tekmecev. Tekmo je odločil nemški branilec iz Borussie Dortmund, 32-letni Mats Hummels, ki pa je na žalost navijačev zadel lastno mrežo, potem ko je po podaji Lucasa Hernandeza skušal počistiti žogo, ki je letela proti Mbappeju.

Javno opravičilo strelca avtogola »Poraz je zelo boleč. Še zlasti ker je odločil moj avtogol. Vse smo dali od sebe, sijajno smo se borili, veliko je še prostora za napredek. Vsi ste lahko videli, da želimo na tem turnirju narediti nekaj, s čimer bi vas razveselili in se vrnili na pot uspehov. Vsem se želim zahvaliti za besede podpore. Še nikoli v življenju jih nisem prejel toliko. To je sijajen občutek, saj mi zelo veliko pomeni, da lahko ponovno igram za Nemčijo. V soboto na naslednjem velikem derbiju (s Portugalsko, op.p.) gremo po tri točke,« je zapisal Mats Hummels. Razočaranje Nemcev po tekmi, ki je bila v visokem ritmu, je bilo veliko. Imeli so večjo posest žoge, narekovali ritem, a so bili jalovi v zadnji tretjini igrišča v napadu, saj je francoska obramba delovala izjemno trdno. Težava Nemcev je, da nimajo kakovostnega napadalca, ki bi tudi iz polpriložnosti zabil gol. »Nismo bili slabša ekipa. Priložnosti je bilo malo, izgubili smo zaradi nesrečnega avtogola. Škoda, saj smo si po igri zaslužili točko. Smo kakovostni in se lahko enakovredno kosamo z najboljšimi ekipami,« je izpostavil vezist Joshua Kimmich.

Francija podobno kot v Rusiji Francija je delovala podobno kot ob pohodu do naslova svetovnega prvaka v Rusiji 2018. Taktično in tehnično je odigrala zelo dobro, s čimer je napovedala kandidaturo za osvojitev naslova prvaka. Francozi so bili disciplinirani v obrambnih nalogah, v katerih je požrtvovalno sodeloval tudi sanjski napadalni trojček Mbappe-Benzema-Griezmann. Obramba je bila granitna, odlična je bila v protinapadih, v katerih je bil nezaustavljiv Mbappe, ki je z neverjetno lahkoto prihajal v priložnosti. Na sredini igrišča je z veliko gibanja blestel Paul Pogba, ki je bil spektakularno bitko s Tonijem Kroosom in imel kar 78 dotikov z žogo. Za nameček je Nemcem ukradel kar 13 žog in dobil večino zračnih dvobojev. Znova je potrdil, da v dresu reprezentance igra precej bolje kot v klubu. »Odigrali smo veliko tekmo proti zelo dobremu tekmecu. Vedel sem, da so moji igralci pripravljeni, obenem so bili razpoloženi za boj. Nismo bili daleč od tega, da bi dosegli še drugi gol, s katerim bi bili mirnejši. V seštevku je bila to čvrsta in kakovostna tekma,« je bil zadovoljen selektor Francije Didier Deschamps.