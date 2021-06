Sedmi tekmovalni dan na evropskem prvenstvu je prinesel začetek drugega kroga v predtekmovanju. Rusija je popoldne v Sankt Peterburgu strla odpor Finske (1:0), Wales pa je odpravil Turčijo (2:0). Ob 21. uri se bo Italija v Rimu udarila s Švico.

Bale podal za oba gola in zgrešil enajstmetrovko

Turčija je razočarala na otvoritveni tekmi z Italijo, ko je prejela tri gole, zato je imela na obračunu z Walesom popravni izpit. Valižani so v prvenstvo krenili s točko proti Švici, po zmagi nad Turčijo pa so prevzeli vodstvo v skupini A. Turki ostajajo brez točke in so tik pred izpadom iz tekmovanja. V prvem polčasu je v dokaj enakovredni predstavi obeh moštev edini zadetek prispeval Aaron Ramsey, ki je izkoristil svojo tretjo priložnost po izvrstni globinski podaji Bala. Ravno Ramsey in Bale sta najučinkovitejši par Walesa – v trenutni zasedbi sta skupaj prispevala 50 od 72 golov reprezentance. Turčija je imela nekaj polpriložnosti, a se ni znašla v obrambi, ko so igralci Walesa pošiljali dolge žoge v njen kazenski prostor.

Turčija je v nadaljevanju zaigrala napadalneje, vendar nikakor ni uspela premagati zanesljivega vratarja Dannyja Warda, ki je na koncu zbral pet obramb. Vodstvo Walesa bi lahko po četrt ure drugega polčasa povišal Bale, nad katerim je bil storjen prekršek za najstrožjo kazen. Bale je streljal visoko prek vrat in po 21 letih postal prvi nogometaš, ki je na evropskem prvenstvu iz enajstih metrov zastreljal okvir gola. To je bila prva zapravljena enajstmetrovka Bala po letu 2010. Vse do obračuna v Bakuju je bil natančen osemkrat zapovrstjo. Valižani so se v zadnjih minutah osredotočili na obrambo in poskušali iz protinapadov, Turki pa so bili vse bolj nervozni in znova ostali praznih rok. V peti minuti sodnikovega podaljška so Valižani še zadnjič na tekmi izigrali turško obrambo in postavili končni izid 2:0 – znova je podal Bale, med strelce pa se je vpisal Connor Roberts. Wales bo v zadnjem krogu skupinskega dela igral z Italijo, Turčija pa s Švico.