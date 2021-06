Njegova velika tekmeca Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) sta v zadnjih tednih zmagala na dirki po Sloveniji oziroma Švici, a se Roglič, ki je nazadnje tekmovalno dirkal 25. aprila, s tem ne obremenjuje.

»Ne potrebujem napora tekem. V preteklosti sem videl, da se po treningih na višini počutim dobro. Ne potrebujem tekanja po takšnih pripravljalnih taborih, da bi bil v dobri formi. Mislim, da si tudi mentalno veliko bolj spočit, ko nimaš nobenih tekmovalnih obveznosti v tednih pred začetkom Toura. Večkrat smo na največjih dirkah opazili, da sem v zadnjem tednu že malo utrujen. Upam, da se bom zdaj temu izognil. Vedno iščemo nove pristope za pripravo. Vedno iščemo načine za izboljšavo priprav,« je dejal dvakratni zmagovalec dirke po Španiji.

»Naš cilj ni, da bi se izognili nesrečam na pripravljalnih dirkah. Moj cilj je, da bom na začetku Toura kar najbolje pripravljen. Vse odločitve smo sprejeli s tem ciljem. Tudi olimpijske igre so vplivale na to odločitev. Začnejo se le teden dni po koncu dirke po Franciji. Razumem, da so številni presenečeni nad našim pristopom, ampak mi verjamemo vanj,« je še dodal drugouvrščeni na francoski pentlji 2020, ki ne skriva, da bi letos želel rumeno majico pripeljati do cilja v Parizu.

Dirka po Franciji, ki jo je lani dobil Pogačar, bo letos potekala med 26. junijem in 18. julijem.