Slednja je kameram pozirala z dolgim kartonastim transparentom, v katerega je nehote zapel nemški kolesar Jumbo-Visme Tony Martin. Prek nemškega državnega prvaka v kronometru je padel tudi Roglič (Jumbo-Visma) in trdo treščil ob tla, za njim pa so trdoto bretonskega asfalta občutili še številni drugi kolesarji vključno s Pogačarjem, ki so povsem zaprli cesto za večino glavnine.

Okoli 15 kolesarjev v ospredju glavnine se je sicer izognilo padcu, a so nato nekaj časa čakali na udeležene v množičnem padcu. V ozadju je ostala Pogačarjeva (UAE Team Emirates) skupina, ki je morala loviti zaostanek za glavnino. Ujeli so jo dobrih 30 km pred ciljem. V ozadju so daleč od boja za etapno zmago ostali nekateri favorizirani kolesarji za današnjo etapo, med njimi tudi Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Za zdaj še ni jasno, kakšne so posledice nesrečnega dogodka in ali je bil v padcu udeležen še kateri od favoritov ali slovenskih kolesarjev, torej Matej Mohorič (Bahrain Victorious) ali Luka Mezgec (BikeExchange). Oba sta ujela glavnino, Pogačar pa je za to potreboval nekaj več časa. Za zdaj je za posledicami padca edini odstopil Nemec Jasha Sütterlin (Team DSM).