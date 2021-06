V DZ so začeli razpravo o kandidatu za novega pravosodnega ministra Marjanu Dikaučiču, ki za potrditev potrebuje navadno večino glasov poslancev. Kandidatu so soglasno podporo napovedali v poslanski skupini SDS. Kot je v predstavitvi stališča izpostavil njihov poslanec Dejan Kaloh, je Dikaučič, ki ima med drugim opravljen pravniški državni izpit, pravni strokovnjak na področju stečajne zakonodaje, hkrati pa ne sodi v nobeno od pravniških omrežij. To je po njihovi oceni zelo dober signal, da bo kot pravosodni minister deloval brez pritiskov in da se bo lahko neobremenjeno posvečal pravosodnemu resorju.

Ocenili so, da je bila predstavitev ministrskega kandidata na matičnem odboru DZ dostojna, celovita, izčrpna in verodostojna, v njej pa je prečesal vsa relevantna področja in podsisteme, ki spadajo v pravosodni resor, ter ponudil rešitve. Med drugim se je po Kalohovih besedah kandidat zavzel za digitalizacijo pravosodja in objavo pravnomočnih sodb, kar je pomembno za krepitev sodne prakse in preglednost. »To je po oceni SDS eden od korakov, da bo pravosodni sistem tudi v praksi po meri državljana,« je še dejal poslanec SDS.

Golubovič: Slamnati direktor bo slamnati minister Povsem drugačne besede smo lahko slišali od opozicije. Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ, je povedal, da je težko razpravljati o nekom, ki nima nobenih referenc niti izkušenj. »O njem ne vemo nič. Ne poznamo njegovih stališč, ne vemo niti kje je zaposlen in kakšna je bila njegova vloga v slamnatih podjetjih, o katerih smo lahko v zadnjih dneh brali v medijih. Pričakovali smo, da ga bo tokrat predstavil predsednik vlade Janez Janša, ki pa znova ni pokazal nobenega spoštovanja do DZ in ga danes ni tu,« je dejal. »Če Dikaučiča nihče ne pozna, pa zato toliko bolj poznamo predsednika vlade, ki ga je predlagal za to mesto, Poznamo njegov pogled na vladavino prava in človekove pravice, ki je diametralno nasproten našemu,« je nadaljeval Golubović, ki jee prepričan, da bo dejanski minister postal Janez Janša. »Marjan Dikaučič je zanj idealen kandidat in bo tudi idealen minister, saj ima vse, kar predsednik vlade pričakuje - ubogljivost in upogljivost, hkrati pa nima tega, kar to vlado najbolj moti, svojega mnenja,« je bil kritičen Golubović in spomnil na Dikaučičevo izmotavanje glede stališča do neimenovana dveh delegiranih evropskih tožilcev na matičnem odboru DZ. »Kandidat je očitno privolil, da bo zgolj slamnati mož, ki bo zapolnil slamnato mesto v slamnati vladi,« je zaključil Golubović.

Brez političnih izkušenj in strokovnih referenc Poslanec Levice Željko Cigler je opozoril, da ni veliko znanega o kandidatu, ki je brez političnih izkušenj in strokovnih referenc. »Premier očitno ni želel kandidata, ki bi bil podoben dosedanji ministrici, ki je ugovarjala odločitvi vlade, ampak želi kandidata, ki bo ubogal njegove ukaze,« je dejal. Podobnega menja je bila tudi vodja poslancev SAB Maša Kociper. »Prepričali smo se že, da ministri te vlade nimajo avtonomije in da sploh ni važno, kdo sedi na ministrskem stolu,« je dejala. Dodala je še, da jih kandidat ni prepričal ne z referencami ne s stališčem in vrednotami. »Potrebujemo nekoga, ki bo branil temeljna pravna načela in vladavino prava. Tega za Dikaučiča po njegovi predstavitvi ne moremo trditi,« je povedala Kociprova. »Slovenija je pravna država, kot določa ustava, in temelji na spoštovanju človekovih pravic ter vladavine prava in ne na njenem omejevanju. Videti je, da je ta vlada daleč od tega, da ji je malo mar za pravno državo, kar se je pokazalo že velikokrat, od sprejemanja protikoronskih ukrepov brez pravne podlage do nezakonitega neimenovanja državnih tožilcev,,« pa je dejal Predrag Bakovič (SD), ki ne verjame, da bo povsem neizkušeni Dikaučič lahko brzdal apetite koalicije in nadaljnjo spodkopavanje vladavine prava. Po njegovih besedah bi Slovenija na mestu pravosodnega ministra potrebovala strokovnjaka z visoko integriteto, ne pa človeka, »ki je obremenjen s slamnatimi podjetji« in ne more neodvisno opravljati ministrske funkcije. Da kandidat nima ustreznih izkušenj, da niso znane ne njegove kompetence ne stališča ne način dela, obenem pa nad njim »visi senca« medijskih zapisov, moti tudi vodjo poslanske skupine DeSUS Franca Juršo. »Minister za pravosodje bi moral gospodarski kriminal preganjati, ne pa biti povezan z njim,« je dejal Jurša in pojasnil, da bodo v poslanski skupini končno odločitev sprejeli po razpravi.