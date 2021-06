Končno pravi človek za stečaj RS!

‘Kdo se je pa že rodil kot pravosodni minister?« je ob dvomih o Marjanu Dikaučiču, ki se je doslej proslavil le s čudnimi posli s slamnatim podjetjem, vprašal poslanec SDS Dejan Kaloh. In državljani smo šli globoko vase in se zamislili: kako moder je ta gospod Kaloh! Res je: kdo se je pa že rodil kot poslanec? Gospod Kaloh? Ali celo gospod Mesec? Neeee, nikarte! Gospod Janša? Noooo… To le ni čisto isto kot nenarojeni Dikaučič, Grims, Hojs, vsa ta vaška liga, on je vendar tisti, ki vsem nam, ki nismo bili rojeni v nič, reže kruha in palice vse od '91. In z njegovo pomočjo lahko vsak v tej lepi deželi postane, kar on hoče. Če ne ve nič, toliko bolje: takšne ima najraje.