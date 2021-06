Copo Americo, to najstarejše reprezentančno tekmovanje na svetu, ki se je prvič odvilo pred 105 leti (1916) in je tako 14 let starejše od svetovnih prvenstev v nogometu, bi sicer morali gostiti Argentina in Kolumbija, a sta ga v zadnjem hipu odpovedali zaradi negotovih razmer glede epidemije covida-19; tako ga že drugič zapored gosti Brazilija, ki je očitno tudi tokrat prvi kandidat za zmago, kot je bila na zadnjem prvenstvu 2019, ki so ga prepričljivo dobili z zmago s 3:1 v finalu proti Peruju. Tokrat so Brazilci otvoritveno tekmo v skupini B proti Venezueli dobili gladko s 3:0, pri čemer se niso niti pošteno oznojili proti nasprotniku, ki je moral zaradi 12 obolelih igralcev s covidom v zadnjem hipu zamenjati pol reprezentance. V tej napol trening tekmi se je najbolj izkazal v reprezentanci vedno uspeha željni Neymar, ki je bil soavtor pri vseh treh zadetkih in je nakazal, da tudi tokrat meri najvišje.

Veliko bolj pričakovan je bil sinočnji derbi skupine A med zagrizenima nasprotnikoma, Argentino in Čilom, ki sta v letih 2015 in 2016 (stoletna Copa America) odigrala finale, v katerih je obakrat po izidu 0:0 po strelih z 11 metrov zmagal Čile, prav tako pa sta na zadnji Copi 2019 v Braziliji igrali tekmo za 3. mesto, ki jo je dobila Argentina (2:1); navsezadnje sta ekipi igrali pred desetimi dnevi tudi v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju in se razšli z izidom 1:1. Ki se je, zanimivo, ponovil tudi sinoči. Navijače Argentine sicer lahko tolaži prvi polčas, ki so ga Gavči odigrali sijajno, zlasti zvezna linija Paredes-De Paul-Lo Celso-Messi, medtem ko sta napadalca Lautaro Martinez in Nico Gonzales streljala s slepimi naboji in sta v bistvu »krivca«, da Argentina ni na polčas odšla z lepo prednostjo. Zadetek za belo-modre je sicer potem v 33. minuti dosegel kdo drugi kot Leo Messi, resda s prostega strela (iz igre Messi za Argentino ni zadel že dve leti in pol!), Čilenci pa so izenačili v 57. minuti preko Eduarda Vargasa po tem, ko je argentinski vratar Emiliano Martinez ubranil enajstmetrovko Arturu Vidalu. Messi je tekmo odigral podobno kot večino v zadnjem letu pri Barceloni, torej brez posebnega presežka, če odštejemo zadetek; vsekakor pa so si Argentinci za remi namesto zmage krivi povsem sami, kot rečeno, še najbolj pa oba napadalca.

Omenimo še, da je v drugi tekmi »brazilske« skupine B Kolumbija z 1:0 premagala Ekvador, ki je bil vso tekmo boljši nasprotnik, v »argentinski« skupini A pa je Paragvaj s 3:1 premagal Bolivijo. Brazilija igra naslednjo tekmo v petek proti Peruju, Argentina pa v soboto enega derbijev te Cope proti večnim rivalom Urugvajcem.