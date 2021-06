Na evropskem prvenstvu je napočil čas za veliko predstavo. V spopadu gigantov se bosta v Münchnu udarili tradicionalni tekmici Francija in Nemčija, ki sodita med glavne kandidate za naslov prvaka. Za ogrevanje pred mikavnim večerom na Bavarskem bo Madžarska popoldne na razprodanem stadionu v Budimpešti izzivala branilko naslova Portugalsko s Cristianom Ronaldom, ki najverjetneje zadnjič nastopa na turnirju stare celine.

Francija in Nemčija se običajno pomerita v izločilnih bojih velikih tekmovanj, tokrat pa se bosta prvič srečali v skupinskem delu evropskega prvenstva. Na sosedskem derbiju bo šlo tudi za dvoboj uspešnih selektorjev. Medtem ko je evropsko prvenstvo zadnje veliko tekmovanje za Joachima Löwa, ki se po petnajstih letih poslavlja z nemške klopi, ima njegov francoski kolega Didier Deschamps zgodovinsko priložnost, da kot prvi selektor ponovi igralski dosežek z obema pokaloma za naslov svetovnega (1998) in evropskega (2000) prvaka. Francija se bo po osvojenem zlatu v Rusiji 2018 na letošnjem evropskem prvenstvu predstavila z vsemi močmi in tekmeci se bojijo napadalnega tria Griezmann-Mbappe-Benzema.

Nemčija začenja veliko tekmovanje z mešanimi občutki. Selektor Löw bo poskušal skleniti mandat s končnim zmagoslavjem, potem ko je v zadnjem letu dni doživel odmeven polom proti Španiji (0:6) in zapisal poraz s Severno Makedonijo (1:2). V nemško zasedbo sta se po dveh letih premora vrnila izkušena Thomas Müller in Mats Hummels, a kljub temu Nemčija nima nogometaša, ki je že dosegel gol na evropskem prvenstvu. Del taktike za uvodni obračun s Francijo je razkril Antonio Rudiger, ki je dejal, da bo morala Nemčija za uspeh igrati bolj umazano kot doslej. Pred petimi leti je bilo v polfinalu evropskega prvenstva 2:0 za Francijo.

V najzahtevnejši skupini predtekmovanja bo štela prav vsaka poteza. Portugalska bo imela težko nalogo proti razigrani Madžarski, ki na zadnjih enajstih tekmah ne pozna poraza. Prednost za Madžare bo polna arena Ferenca Puškaša, pod drobnogledom pa bo vodilni portugalski zvezdnik Ronaldo, ki lovi šest zadetkov, da bo postal prvi strelec svoje države. Današnja nasprotnika sta na evropskem prvenstvu uprizorila nepozabno tekmo – Madžarska je trikrat vodila, v drugem polčasu pa je dva gola za delitev točk prispeval prav Ronaldo.