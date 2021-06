Uvodna tekma v skupini smrti v Budimpešti med Madžarsko in Portugalsko je bila posebna že po tem, da je bil stadion Puskas Arena nabito poln z več kot 60.000 gledalci, saj so Madžari dali v prodajo maksimalno število vstopnic, kar ni dovoljeno v ostalih 10 mestih gostiteljih prvenstva. Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je začel lov za rekordi. Danes je postavil kar tri. Postal je prvi igralec, ki je nastopil na petih evropskih prvenstvih in tudi dosegel zadetek na vsakem izmed njih. Z dvema goloma je postal tudi najboljši strelec v zgodovini evropskih prvenstev z enajstimi goli, na drugem mestu pa je Francoz Michael Platini.

Na igrišču so bili Portugalci veliko boljši, imeli posest žoge in prevladovali, a so zapravili nekaj velikih priložnosti. Madžari so se na krilih podpore s tribun z ostro in agresivno igro na meji prekrška ter disciplinirano igro dobro branili. V prvem polčasu je bil zvezdnik Liverpoola Jota trikrat v položaju, da bi dosegel zadetek, vendar mu je veselje dvakrat z odločnim posredovanjem preprečil soigralec Kevina Kampla v Leipzigu Peter Gulacsi, enkrat pa je streljal čez gol. V 43. minuti je Ronaldo zapravil priložnost prvega polčasa, ko je s petih metrov streljal čez gol. Madžari so v prvem polčasu le enkrat streljali na gol, a vratar Patricio ni imel težave po strelu kapetana Sallaija z glavo.

V drugem polčasu se je tekma razživela. Začelo se je z dobrim skokom Pepeja, a je njegov strel z glavo ubranil madžarski vratar. Nato so bolj pogumno zaigrali tudi Madžari, a je oba strela Sallaija ustavil Patricio. Ko je bil v 63. minuti dobro postavljen Gulacis ob strelu Fernandesa z 20 metrov, so Portugalci začeli postajati vse bolj nervozni. Finiš tekme je bil spektakularen. V 80. minuti so Madžari dosegli gol, a je bil strelec Schon v nedovoljenem položaju in veselje na tribunah je trajalo kratko. Portugalska je gol odrešitve dočakala v 84. minuti, potem ko je mrežo stresel branilec Borussie Dortmund Guerreiro, potem ko seje žoga dvakrat odbila od domačih igralcev. Za konec je dva gola dosegel še Ronaldo, najprej iz enajstmetrovke in nato še po lepi kombinaciji s soigralci. Zmaga Portugalske je zaslužena, saj je prevladovala v posesti žoge (65:35 odstotkov), strelih na gol (11:5) in številu podaj (690:313).