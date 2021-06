»Mi stopamo na vlak zelenega prehoda s proizvodnjo litij-ionovih celic, diverzificiramo svoje poslovanje iz svinca na to novo, moderno področje,« je na današnji spletni novinarski konferenci povedal direktor mežiške Tovarne akumulatorskih baterij (Tab) Auprih.

To bo po njegovih besedah prva proizvodnja litij-ionskih celic v Sloveniji. Načrtujejo manjšo tovarno, medtem ko v Evropi trenutno nastaja okoli 40 podobnih, tudi večjih tovarn. »Trg je v nastajanju, se razvija,« je dejal Auprih.

Na Prevaljah bodo proizvodnjo vzpostavili v na novo zgrajeni, a še ne uporabljeni hali, ki so jo kupili od Leka oz. Novartisa. Z Novartisom, ki bo po napovedih v letu 2022 na Prevaljah dokončno ukinil proizvodnjo antibiotikov, pa so se v Tabu dogovorili, da bodo do konca marca prihodnje leto prevzeli tudi skupno 95 Lekovih delavcev.

Skupno bo podjetje Tab-Haidi ob zaključku prve, zdaj predvidene faze zaposlovalo okoli 300 delavcev, je pa Auprih že napovedal možnost nadaljnje širitve na Prevaljah, možne lokacije širitve pa so tudi v Makedoniji, kjer Tab že ima proizvodnjo baterij iz svinca, ali v Italiji in Španiji.