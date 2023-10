»Ta naložba je najpomembnejši mejnik za družbo Tab in veseli smo sodelovanja z družbo BM-Rosendahl. S tem projektom bomo znatno povečali svoje proizvodne zmogljivosti litij-ionskih hranilnikov električne energije in prispevali k evropskemu zelenemu prehodu,« je, kot so sporočili iz Taba, dejal glavni izvršni direktor podjetja Tab Roman Burja.

Avtomatizirano linijo za sestavljanje baterijskih modulov in paketov bo namreč razvilo, zgradilo in dobavilo avstrijsko podjetje Rosendahl Nextrom oziroma BM-Rosendahl. Linija bo v treh izmenah letno proizvedla do 180.000 baterijskih modulov, kar ustreza skupni zmogljivosti ene gigavatne ure.

V Tabu tako napovedujejo, da bodo prihodnje leto odprli »prvo gigatovarno za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije« v Sloveniji. Tovarna bo vzpostavljena v prostorih nekdanje novozgrajene Lekove hale na Prevaljah, ki jo je odkupil Tab in kjer že poteka proizvodnja litij-ionskih baterij. Baterijski moduli, ki bodo nastali v okviru nove tovarne, se bodo uporabljali tako za stacionarne baterije, namenjene shranjevanju električne energije, kot tudi za trakcijske baterije.

Podjetje BM-Rosendahl bo z montažno linijo zagotavljalo vse faze postopka. To je od priprave litij-ionskih celic, zlaganja litij-ionskih celic in naknadnega sestavljanja v module do končnega sestavljanja v baterijske pakete. Pri tem bodo z lasersko tehnologijo po navedbah Taba zagotavljali natančno in zanesljivo varjenje delov ohišja modula in medceličnih povezav.

V podjetju Rosendahl Nextrom so po besedah generalnega direktorja Gerharda Jakopica ponosni, da so skupaj z dolgoletnim partnerjem, družbo Tab, izvedli ta inovativni in prilagodljivi sistem. »S tem smo dosegli najvišji standard na evropskem trgu,« je po navedbah Taba dejal Jakopic.

V Tabu, ki v obratih v Črni na Koroškem in v Žerjavu ter v Severni Makedoniji proizvaja startne baterije in industrijske celice oz. akumulatorje, navajajo, da želijo prispevati svoj delež k zelenemu prehodu, zato so razvili inovativne baterijske hranilnike električne energije.

V podjetju BM-Rosendahl se že več kot 50 let ukvarjajo s proizvodnjo posebnih strojev za sestavljanje avtomobilskih, motociklističnih in industrijskih baterij. Ponudba izdelkov vključuje opremo za svinčeno-kislinske akumulatorje in druge tehnologije.