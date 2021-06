Švicarji so v boju z Valižani večji del tekme prevladovali, bili nevarnejši, a na koncu osvojili točko. Valižani, polfinalisti z zadnjega EP 2016, so do nje prišli predvsem po malce odločnejši predstavi po prejetem zadetku v drugem polčasu.

Švica bo naslednjo tekmo igrala v sredo proti Italiji, pri kateri je vprašljiv nastop branilca Alessandra Florenzija zaradi poškodbe mečne mišice, Wales pa čaka obračun s Turčijo.

V prvem polčasu so na igrišču prevladovali Švicarji, toda prvi so resno zagrozili Valižani, ko se je po poskusu z glavo 196 centimetrov visokega napadalca Cardiffa Kiefferja Moora izkazal Yann Sommer.

Potem pa so do kar precej zaključnih strelov prišli tudi izbranci Vladimirja Petkovića, posebej Haris Seferović je prednjačil pri tem, toda napadalec Benfice je bil pri štirih strelih vselej nenatančen. Najnevarnejši poskus pri Švici je sicer v 20. minuti sprožil Fabian Schär. Branilec Newcastla je po kotu z desne strani poskusil spretno s peto presenetiti Dannyja Warda, a je bil vratar Walesa zbran.