331 milijonov evrov je nagradni sklad za EP. Je rekorden, a 40 milijonov manjši, kot je načrtovala Uefa, saj ga je morala zmanjšati zaradi posledic pandemije koronavirusa. Za EP 2016 je bil nagradni sklad 301 milijon evrov.

9,25 milijona evrov bo prejela vsaka reprezentanca za nastop. Zmaga v skupini je vredna 1 milijon evrov, remi pol milijona. Nastop v osmini finala prinaša 1,5 milijona evrov, v četrtfinalu 2,5 milijona, v polfinalu 4, v finalu 5, zmagovalec bo prejel 8 milijonov evrov. Evropski prvak lahko zasluži 28,25 milijona evrov, če zmaga na vseh sedmih tekmah na turnirju.

2 državi sta debitantki: Severna Makedonija in Finska. Tako se je število držav, ki bodo zaigrale na EP, povečalo na 35.

4 reprezentance imajo za selektorje tujce: Belgijo vodi Španec Roberto Martinez (na fotografiji), Avstrijo Nemec Franco Fonda, Poljsko Portugalec Paulo Sousa in Madžarsko Italijan Marco Rosi.

11 stadionov v 11 mestih v 11 državah bo gostilo tekme evropskega prvenstva: Wembley v Londonu (Anglija), Arena Johan Cruyff v Amsterdamu (Nizozemska), Olimpijski stadion v Bakuju (Azerbajdžan), Nacionalna arena v Bukarešti (Romunija), Arena Puskas v Budimpešti (Madžarska), stadion Parken v Köbenhavnu (Danska), Hampden Park v Glasgowu (Škotska), Allianz Arena v Münchnu (Nemčija), Olimpijski stadion v Rimu (Italija), Stadion Krestovski v Sankt Peterburgu (Rusija) in stadion La Cartuja v Sevilli (Španija).

38 let sta stara najstarejša igralca, portugalski branilec reprezentant Pepe in nizozemski vratar Marten Stekelenburg. Najmlajši je s 17 leti Poljak Kacper Kozloweski.

15 nogometašev v reprezentance prispevata Chelsea in Manchester City, 14 Bayern, 12 Juventus, 11 Dinamo Kijev, 10 Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach in Manchester United, 9 Leipzig in Atalanta…

624 nogometašev, ki so jih prijavili selektorji, igra za klube v 34 državah: 146 v Angliji, 91 v Nemčiji, 74 v Italiji, 42 v Španiji, 32 v Rusiji, 30 v Franciji, 19 v Ukrajini, 18 v Turčiji…