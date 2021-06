Savdska Arabija tako letos v državo na romanje ne bo spuščala oseb, ki niso državljani ali nimajo dovoljenja za bivanje v tej kraljevini. Poleg tega morajo biti romarji cepljeni in stari med 18 in 65 let.

Že lani so zaradi pandemije covida-19 močno omejili število udeležencev romanja. Takrat jih je lahko v Meko romalo le nekaj tisoč, medtem ko jih je bilo leta 2019 več kot dva milijona, večinoma iz tujine. Romanje, ki je eden od petih stebrom islama, se bo letos sicer začelo v sredini julija.