Pred obračunom Turčije in Italije so slavnostno odprli prvenstvo s pozdravnima nagovoroma nekdanjih italijanskih reprezentantov Francesca Tottija in Alessandra Neste, s plesnimi vložki, prav tako pa tudi z glasbenima točkama Andree Bocellija z znano arijo iz Puccinijeve opere Turnadot Nessun dorma in predstavitvijo pesmi prvenstva We are the people Martina Garrixa ter članov skupine U2, pevca Bona in kitarista The Edgea. Svoj delež k odprtju sta prispevala tudi nekdanja italijanska reprezentanta Francesco Totti in Alessandro Nesta.

V soboto bo v isti skupini v Bakuju ob 15. uri Wales igral proti Švici, sicer pa bosta na sporedu še dvoboja skupine B, in sicer ob 18.00 v Koebenhavnu Danska - Finska, ob 21.00 pa v Sankt Peterburgu Belgija - Rusija.