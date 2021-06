Slovenci smo vajeni domače zelenjave, marsikdo je pridela dovolj, da bi z njo lahko oskrboval še sosede. Tudi mlajše generacije cenijo okusno, svežo zelenjavo, zato je zanimanje za vrtnarjenje tudi med njimi veliko. Pri tem so iznajdljivi in se poslužujejo tudi balkonov, okenskih polic, streh in skupinskih vrtov. A čeprav je marsikdo že od malih nog pomagal pri delih na vrtu, na lastnem vrtu hitro ugotovi, da ni bil dovolj pozoren, kdaj je treba kaj postoriti. Tako se začne iskanje po spletu, prebiranje blogov, gledanje videov, spremljanje facebook skupin in brskanje po knjigah.

Lažje priprave na opravila na vrtu Aplikacija Posadi.si, ki je na voljo tako za mobilne telefone kot v spletnih brskalnikih, nudi uporabnikom kratke in jedrnate informacije, ki so vedno na dosegu. Kje je najboljša lokacija za vrt, kdaj je treba sadike presaditi na prosto, zakaj je pomembno kolobarjenje in kaj sploh je to, kolikšne naj bodo razdalje med rastlinami, kako pripraviti domača gnojila ... Aplikacija ponuja tako splošne informacije o vrtnarjenju kot tudi opise več kot 60 rastlin, med njimi tudi zelišč. Med najbolj priljubljenimi vsebinami pa sta setveni koledar po Mariji Thun, ki mimogrede vključuje tudi vremensko napoved, ter spletni planer vrta. Ta krepko olajša načrtovanje gredic, saj združuje enostaven pregled dobrih in slabih sosedov, kolobarjenje ter oceno pridelka.

Shranjevanje zapiskov za prihodnja leta in izmenjava semen Vsak vrt pa ima svoje značilnosti in vsak vrtičkar svoje želje. Zato so za vsakega njegove lastne izkušnje najbolj dragocene. Aplikacija omogoča shranjevanje zapiskov, da so enostavno dostopni za prihodnja leta. Z mislijo na samooskrbo je del aplikacije Posadi.si postala tudi funkcionalnost izmenjave semen. Prek aplikacije se lahko vrtnarji med seboj brezplačno povežejo in izmenjajo semena (lahko kar po pošti) ter s tem prispevajo k ohranitvi lokalnih sort. Dodatno z izmenjavo semen pripomoremo k boju proti izgubi biotske raznovrstnosti, ki je eden bolj perečih okoljskih problemov.

Navdih za aplikacijo dobil pri očetu Idejni vodja projekta Bojan Blažica, doktor informacijskih in komunikacijskih znanosti, je navdih za aplikacijo dobil pri očetu, navdušenem vrtnarju. »Prešinilo me je, da bi bilo očetove obsežne zapiske o pridelovanju zelenjave mogoče v digitalni verziji narediti bolj pregledne. Vrh tega so nasveti na vrtu enostavneje dosegljivi preko mobilnega telefona kot pa med goro papirjev.« »Ker smo sicer naravoslovci in tehniki, a tudi sami začetniki v vrtnarjenju, smo najprej hoteli pripraviti orodje za lažji dostop do potrebnih informacij in za lažje načrtovanje. V šestih letih, odkar smo skupaj, pa smo spoznali, kako je vrtnarjenje koristno in pomembno tako za posameznike kot za družbo, pa tudi za okolje,« je dodal Bojan Blažica, ki s tričlansko ekipo stoji za aplikacijo Posadi.si.