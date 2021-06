Start dirke je najstarejše slovensko mesto Ptuj do včeraj nazadnje gostilo pred desetimi leti, ko je v zadnji etapi do Novega mesta slavil Italijan Andrea Guardini, skupni zmagovalec pa je prvič postal njegov rojak Diego Ulissi, zdaj član ekipe UAE Emirates, ki je uspeh ponovil leta 2019. Rogaška Slatina je včeraj četrtič gostila etapni cilj in tudi v četrto je zmagovalca odločil ciljni sprint. Leta 1999 ga je dobil v Španiji rojeni Avstrijec Josef Lontscharitsch, 2018 Nizozemec Dylan Groenewegen, leta 2019 Nemec Pascal Ackermann, letos pa njegov rojak Phil Bauhaus.

»Etapa je pisana na kožo sprinterjem. Naša ekipa bo storila vse, da bi Bauhausa pripeljali v čim boljše izhodišče za ciljni sprint glavnine. Želimo nadzorovati dirko, dobiti etapo in obleči majico vodilnega v skupnem seštevku,« je cilj ekipe Bahrain-Victorius, za katero vozita tudi Slovenca Matej Mohorič in Jan Tratnik, pred etapo pojasnil njen športni direktor Gorazd Štangelj – in zadel v polno. Tadej Pogačar (UAE Emirates), glavni favorit slovenskega Toura, je napovedal, da je zaključek etape idealen za zmago njegovega sotekmovalca, italijanskega sprinterja Matea Trentina – in zgrešil. Trentin je padel že v uvodnih kilometrih ter staknil precej ran, prask in odrgnin na desnem boku, dali pa so mu tudi zdravniško pomoč iz avtomobila. Dirko je nadaljeval, bil v zadnjih kilometrih v ospredju glavnine, toda na koncu mu je zmanjkalo moči.

Ubežniki ujeti tik pred koncem Sedem ubežnikov si je med etapo privozilo že dobri dve minuti prednosti, glavnina pa jih je ujela točno deset kilometrov pred ciljem. Dva kilometra pozneje se je za napad odločil 34-letni Kristijan Koren, ki se je vrnil po dveletni kazni zaradi dopinške afere, a njegov beg je bil dolg le dva kilometra in pol. Kmalu je sledil še padec večje skupine kolesarjev, nato sta vajeti v svoje roke dokončno prevzeli ekipi Bahrain-Victorius in UAE Emirates, o zmagovalcu pa je po napovedih odločal ciljni sprint. V njem je bil najhitrejši 26-letni Bauhaus, ki je za slabo polovico kolesa prehitel Jona Aberasturija Izaga (Caja Rural-Seguros RGA). Bauhaus, ki je včeraj oblekel dve majici (zeleno za vodilnega v skupnem seštevku in rdečo za najboljšega po točkah), je dosegel enajsto etapno zmago za Nemčijo na slovenski pentlji. »Vedel sem, da bo odločal ciljni sprint, ki je bil zelo hiter, saj gre cesta rahlo navzdol. Ekipa je opravila fantastično delo, dirko je imela ves čas pod nadzorom in mi pripravila odlično izhodišče za sprint. Kot sprinter ne moreš biti bolj vesel in srečen, če se etapa razplete tako, kot se je tokrat,« je dejal Phil Bauhaus.

Bauhaus že drugič v Sloveniji Nemec je dosegel že 14. zmago v karieri in četrto letos, pred tem pa je bil dvakrat najhitrejši na dirki po Madžarski in enkrat po Provansi. »V zadnjih tednih sem v odlični formi, zato je ekipa verjela vame. Ker imam v ekipi tudi dva Slovenca, je nekaj posebnega dirkati po slovenskih cestah. Pravzaprav smo napol že 'slovenska' ekipa, za katero je zato še posebej pomembno nastopati v Sloveniji. Odlično je, če zmagaš takoj na uvodni etapi in razbremeniš tako sebe kot ekipo. A prepričan sem, da s tem še ni konec naših uspehov, saj imamo močno ekipo in lahko tudi v naslednjih dneh pričakujemo še kakšen odmeven dosežek,« napoveduje v Bocholtu blizu meje z Nizozemsko rojeni Buhaus, ki je v ekipo iz Bahrajna prišel leta 2019, ko je tudi prvič vozil na slovenskem Touru. Pogačarju po višinskih pripravah v Sestrieru včerajšnja vročina ni najbolj ustrezala, a se ni pritoževal. Za nameček se je ob padcu sotekmovalca Trentina, kot je sam dejal, malce »prekucnil«, toda ni bilo nič hujšega. »Po Trentinovem padcu smo spremenili taktiko, njegovo vlogo pa je prevzel Portugalec Rui Oliveira in v zadnjih petih kilometrih smo vsi delali zanj. Za kolesarja, ki ni pravi sprinter, ampak le pomočnik, se je s končnim tretjim mestom dobro odrezal in smo zadovoljni,« je pojasnil Tadej Pogačar. Na vprašanje, ali je obstajala kakšna možnost, da bi – ker je bil v ospredju – tudi on napadel v finišu, je odgovoril: »Ne. V zaključku je šlo preveč hitro, dal sem vse od sebe in le pomagal Ruiju do 800 metrov pred ciljem. Potem sem se umaknil v ozadje, on pa je nagradil delo naše celotne ekipe.«