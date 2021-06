V šibeniško-kninski policiji so potrdili, da so v parkiranem avtomobilu našli mrtvega otroka. O okoliščinah dogodka ne želijo govoriti do konca preiskave.

Hrvaški mediji pa so poročali, da je oče profesionalni vojak, ki je delal v kninski vojašnici. Vsak dan je peljal otroka v vrtec. V torek naj bi na poti v vrtec prejel nujni klic iz službe. Ni jasno, zakaj in kako je lahko pozabil na otroka ter ga ni odpeljal v vrtec, temveč se je nemudoma napotil v vojašnico, danes piše Jutarnji list.

Avtomobil znamke BMW je pustil na parkirišču nasproti vojašnice. Zagrebški časnik ugiba, da je otrok verjetno zaspal na svojem sedežu, ker je bilo še zgodaj zjutraj. Oče se ni spomnil, da bi bilo kaj narobe, dokler okoli 15. ure ni prejel klica soproge, ki je vprašala, zakaj sina ni v vrtcu. Potem je dojel, kaj se je zgodilo, a je bilo prepozno, saj je v avtomobilu našel mrtvega otroka.

Nedaleč parkirišča potekajo hrupna gradbena dela, kar je morda razlog, da nihče ni slišal otroka, če je klical na pomoč. Poleg tega ima vozilo zatemnjene šipe.

V Kninu so v torek okrog 14. ure namerili 28 stopinj Celzija. Po razkritju tragedije je vojaška policija zaslišala očeta.

V Kninu so vsi pretreseni zaradi nesrečne usode otroka. Pravijo, da gre za mlado družino, v kateri ni bilo težav. Očeta so imeli za dobrega in pazljivega človeka.

Župan Marijo Ćaćić je v pogovoru na komercialno televizijo Nova TV v torek napovedal, da bodo danes določili tudi dan žalovanja za otrokom.