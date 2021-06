Letošnja dirka bo imela vsaj dve prelomni posebnosti: prvič je uvrščena v kategorijo Pro Series, kar je druga najvišja stopnja za svetovno serijo, in prvič bo na njej nastopil aktualni zmagovalec Toura (Pogačar). Potem ko je lani odpadla zaradi koronavirusa, bo letos potekala v strogih protikoronskih protokolih, katerih okvirni stroški naj bi znašali med 25.000 in 30.000 evri. »Športne prireditve so dovoljene na stadionih in v dvoranah z omejenim številom ljudi. Kolesarska dirka pa poteka zunaj, naš 'stadion' je velik več kot 800 kilometrov. Po celotni trasi moramo navodila stroke upoštevati organizatorji, tekmovalci, gledalci in drugi. Prav izpeljava protikoronskega protokola bo največji organizacijski izziv,« poudarja direktor dirke Bogdan Fink. Vsi kolesarji – danes jih bo startalo 139 – so morali priti v Slovenijo s kar dvema negativnima PCR-testoma (šest in tri dni pred dirko), enako pa velja tudi za vse, ki so in bodo v stiku z njimi.

Tadej Pogačar je doslej trikrat nastopil na največji slovenski dirki in trikrat oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja do 23 let. A skupne zmage še nima: dvakrat je bil četrti (2018, 2019) in enkrat peti v premiernem nastopu leta 2017. »Dirka bo služila kot pripravljalna za Tour. Na slovenski dirki sem bil vedno blizu zmagovalnega odra. Ko sem leta 2019 nazadnje nastopal na tej dirki, sem do zmage pomagal ekipnemu sotekmovalcu Diegu Ulissiju. V Slovenijo tokrat prihajamo s ciljem, da ubranimo lansko zmago. Z veseljem prihajam domov – to je seveda tudi dirka, na kateri želim zmagati,« je priznal Tadej Pogačar, a dodal, da ni toliko pomembna zmaga, ampak bolj dober trening za Tour de France.

Pogačar meni, da ne bo panike Letos je 22-letnik s Klanca pri Komendi prvi favorit za skupno zmago, UAE Emirates pa za ekipno. Poleg Pogačarja in Jana Polanca (prišla sta neposredno z višinskih priprav v Sestrieru) bodo v ekipi iz Dubaja še Italijan Diego Ulissi (zmagovalec zadnje dirke 2019), njegov rojak in nekdanji evropski prvak Matteo Trentin, Poljak Rafal Majka (zmagovalec 2017), Portugalec Rui Oliveira in Norvežan Vegard Stake Laengen, športni direktor ekipe pa bo selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman. Od 25. aprila in zmage na dirki svetovne serije Liege–Bastogne–Liege je bil Pogačar brez nastopov. »Po dirki sem imel enotedenski počitek, nato sem si ogledal trase letošnjega Toura in opravil višinske priprave. A dolg premor je hitro minil in zdaj me čaka dirka. Moja forma je v redu, vsaj glede na treninge. Toda šele na dirki bomo videli, kakšne so noge po višinskih pripravah. Dirka bo zelo zanimiva in odprta za tekmovalce in gledalce, na njej pa ni daljših vzponov, na katerih bi lahko izstopal. So krajši in na takšnih je lahko marsikdo dober. A tudi na bolj ali manj ravninskih etapah je mogoče narediti razliko. Verjamem, da ne bo panike dirkati tukaj,« pravi Pogačar.

Mohorič »grozi« rojaku Italijan Diego Ulissi je doslej že dvakrat slavil na dirki po Sloveniji – prvič leta 2011, drugič 2019. Kot zmagovalec zadnje slovenske pentlje bo nosil startno številko ena, po zanj težki zimi pa bo v Sloveniji iskal pravo tekmovalno formo. »Vedno sem vesel, ko pridem v Slovenijo, saj me nanjo veže veliko lepih spominov. Po slabi zimi je najpomembneje, da lahko sploh dirkam in počasi spet dobivam prave občutke, kar mi je na Giru uspelo pokazati v zadnjem tednu,« je dejal Diego Ulissi, ki je bil leta 2014 na Giru pozitiven na dopinškem testu in dobil devetmesečni suspenz. O pričakovanjih pred startom dirke, na kateri bo v vlogi Pogačarjevega pomočnika (ob zmagi leta 2019 je bilo obrnjeno) 31-letni Italijan dodaja: »Imamo zelo močno ekipo, v kateri je lider Tadej. Z njim gremo po skupno zmago.« Po grozljivem padcu na letošnjem Giru, na katerem je na srečo poleg odrgnin staknil le lažji pretres možganov, se v tekmovalne arene vrača tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorius). V živo si je ogledal tri etape slovenskega Toura (drugo, tretjo in četrto), pred startom pa je vedno dobrovoljni in zgovorni Matej Mohorič v svojem šaljivem slogu »zagrozil« rojaku Pogačarju: »Tadej je aktualni zmagovalec Toura, ampak zdaj nismo v Franciji. V Sloveniji je prvi favorit in si želi zmagati, a v karavani nas je skoraj 140, ki mu bomo skušali otežiti pot do nje.«