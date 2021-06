Patrick Graichen: Kdor danes razmišlja o gradnji nove nuklearke, je z glavo v prejšnjem stoletju

VSloveniji trenutno poteka sprejemanje nacionalne strategije opuščanja premoga. V sklopu javne obravnave je bila za dokončni izstop iz premoga predlagana letnica 2033, v osnutku strategije pa sta bili predvideni tudi letnici 2038 in 2042, ki do dokončne potrditve še ostajata možna izbira. Čeprav si sindikati energetike želijo, da bi premog v Velenju kopali vsaj do leta 2042, pa se iz civilne družbe kot tudi z direktorata za energetiko vrstijo opozorila, da bo zaradi neekonomičnosti poslovanja morda treba TEŠ ustaviti celo že pred letom 2033.