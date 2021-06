Dragan Petrovec: Zlata mladina

Vse od starih časov pa do današnjih dni starejši jadikujemo nad mladino. Z njo niso bili zadovoljni ne grški filozofi ne kaznovalci preteklih stoletij. Ti slednji so znali v poduk še nepokvarjeni mladini, da ne bi zašla na kriva pota, obešati na vislice tudi desetletne otroke, in to za komaj opazne grehe. Če bi kdo težko verjel, da se je to dogajalo še v Prešernovih časih, si lahko prebere kakšno zapisano pričevanje o angleškem pravosodnem sistemu tiste dobe.