Na robu in čez

V teh nogometno razburljivih časih se v športnem prostoru na trenutke zgodi še kaj posebnega, na primer reševanje danskega nogometaša Christiana Eriksena, potem ko mu je med tekmo zastalo srce. Trenutki, ko se vsi gledalci, navijači prvega in drugega moštva, zavejo krhkosti življenja, četudi gre za mladega športnika in manj nevarno dejavnost, so bili pretresljivi. Človek nenadoma ni več nasprotnik, je le bitje, za katero vsi stiskamo pesti, da preživi, in kličemo njegovo ime. Glas deset tisoč ljudi je bil mogočna molitev za življenje. Uslišana.