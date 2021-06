Moški je napadel naključne mimoidoče na nakupovalni ulici v mestu. Policija ga je po napadu obvladala in zaprla, njegov motiv za napad pa še ugotavljajo. Glede na informacije oblasti je napadalec sicer star 25 let, nezaposlen in »jezen«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadi z nožem so na Kitajskem relativno pogosti. Aprila je moški z nožem napadel vrtec na jugu Kitajske in ubil dva otroka. Še 16 jih je ranil. Leta 2018 je nek moški v podobnem napadu ubil kar devet otrok, še 11 pa jih je ranil. Obsodili so ga na smrt.