Oblikovalec obutve Stuart Weitzman je že od malega strasten filatelist in si je dolgo želel v svojo zbirko vključiti znamko Magenta za en peni, ki velja za unikaten primerek. Po letih potrpljenja mu jo je uspelo kupiti leta 2014 za 9,5 milijona ameriških dolarjev, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Znamka iz leta 1856 je ime dobila po tem, da je natisnjena na papir, barve magenta, izdali pa so jo v Britanski Gvajani. Na hrbet znamke je, po zgledu predhodnih lastnikov, ki so nanjo napisali svoje inicialke, Weitzman s svinčnikom narisal čeveljček s peto.

Vrednost znamke med 10 in 15 milijoni dolarjev

Pričakovana vrednost znamke je ocenjena na med 10 in 15 milijonov dolarjev. Weitzman (79) je za The New York Times dejal, da znamko prodaja zato, ker nobeden od njegovih potomcev ni izkazal interesa, da bi znamko, ali katerega drugega od njegovih zbirateljskih predmetov, podedoval. »Veseli so, da sem lahko užival v teh stvareh, ne želijo pa se ukvarjati s tem, da bi jih skušali zaščititi ali pa da bi morali ugotavljati, kaj naj z njimi počno, ko me ne bo več,« je pojasnil.

Na dražbi, naslovljeni trije zakladi Stuarta Weitzmana, bosta namreč ponujena še zlati kovanec z dvojno podobo orla, ki ga je oblikoval kipar Augustus Saint Gaudens, in dragoceni komplet štirih znamk s podobo na glavo obrnjenega letala Jenny za 24 centov, ki je bil leta 1918 ustvarjen za uporabo v poštnem prometu na relaciji Washington - Philadelphia - New York. Znamka je posebna zato, ker narobe obrnjeno natisnjeno letalo velja za eno najbolj znanih napak v filatelističnem tisku.

Pri Sotheby's se nadejajo, da bo končni izkupiček dražbe za vse tri predmete znašal okoli 37 milijonov dolarjev, ki jih bodo namenili filantropskim pobudam, kot je denimo Fundacija družine Weitzman, je še pisala Ansa.