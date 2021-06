Na nedeljski dirki bosta vozniku Yamahe v prvi vrsti družbo delala še Avstralec Jack Miller (Ducati) in Francoz Johann Zarco (Ducati Pramac). Vsi omenjeni so tudi v vrhu skupnega seštevka. Quartararo ima na vrhu 105 točk, sledijo pa Zarco (81), Italijan Francesco Bagnaia (79), ki je bil v kvalifikacijah deveti, in Miller (74). V nedeljo se bo dirka začela ob 13. uri.

V razredu moto2 si je prvo startno mesto privozil skupno vodilni Avstralec Remy Gardner, ki bo v prihodnji sezoni dirkal v motoGP za Tech3, v moto3 pa je bil najhitrejši Argentinec Gabriel Rodrigo.