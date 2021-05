Ob koncu dirke, ki jo je tako kot celotno motociklistično karavano danes močno zaznamovala smrt mladega Švicarja Jasona Dupasquierja, so v vodstvu tekmovanja poskrbeli za nekaj zmede.

Sprva so namreč Oliveiri odvzeli drugo mesto, ker naj bi v zadnjem krogu zapeljal z območja steze, ter ga prestavili na tretje. A že nekaj minut zatem so kazen razveljavili in vrstni red na drugem in tretjem mestu je bil spet takšen, kot je bil ob prečkanju ciljne črte.

S tretjo zmago v sezoni je Francoz povečal naskok v SP, zdaj ima 105 točk. Njegov doslej najbližji zasledovalec Francesco Bagnaia (Ducati) danes dirke ni končal.

Naslednja preizkušnja SP bo že naslednji teden dirka v Barceloni.