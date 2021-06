Mimogrede, gre za tekmovanje različnih kategorij motorjev, v zadnjem času tekmujejo v treh: moto 3 – 250 cm3, moto 2 – 600 cm3 in moto GP – 1000 cm3. Ti motorji niso v redni prodaji in niso prilagojeni cestnim predpisom ali povedano drugače: hitrosti in vragolij profesionalcev, ki ob nedeljah dirkajo za naslove, na avtocestah ne boste videli. So se pa kategorije in pravila skozi leta zelo spreminjala, zato je težko določiti, kdo so najboljši tekmovalci. Naša strategija je kot ponavadi enostavna: izračunali smo, kateri tekmovalci so največkrat zmagali na dirkah svetovnega prvenstva.

Giacomo Agostini, Italija (122) Zdaj že 78-letni Ago, kot mu ljubkovalno pravijo, je na tekmovanju najvišjega ranga dirkal med leti 1964 in 1977. Eden najuspešnejših italijanskih športnikov vseh časov, doma iz Brescie, je sicer tekmoval v dveh kategorijah, v takratnem razredu 350 cm3, v katerem je med leti 1968 in 1974 kar sedemkrat zapored postal prvak, in v najvišjem razredu 500 cm3, kjer je dobil končne razvrstitve med leti 1966 in 1972 ter še leta 1975. Giacomo Agostini, ki je dobil 122 posamičnih dirk, ima v obeh kategorijah skupaj kar 15 končnih zmag sezone, kar seveda ni uspelo nikomur in niti ni velike verjetnosti, da še komu bo. Je pa dirkač, ki je tekmoval z motorji Moto Morini, Agusta, Yamaha in nekaj malega s Suzukijem, ob koncu kariere v letih 1979 in 1980 precej medlo, morda celo bolj za zabavo, nastopil tudi v britanski verziji Formule 1. Med različnimi rekordi, ki jih je dosegel, velja omeniti, da je imel med svojimi nastopi kar 117 najhitrejših krogov, le pet manj kot zmag na dirkah. Med leti 1982 in 1995 je upokojen Agostini v moto športu sodeloval kot ekipni menedžer, najprej pri Yamahi, potem pa pri Cagivi.

Valentino Rossi, Italija (115) Dirkač iz Urbina (1979) se še vedno podi po progah svetovnega prvenstva, a z zelo povprečnimi rezultati, in zdi se, da se rekordi Giacoma Agostinija vse bolj oddaljujejo iz njegovega dosega. Če bi ga hotel prehiteti v zmagah, bi moral dobiti osem tekem, kar se zdi pri njegovih 42 letih malo verjetno. Kakorkoli, drugi najboljši dirkač vseh časov tekmuje od leta 1996. Ob koncu sezone je osvojil kar sedem naslovov svetovnega prvaka (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 in 2009). Ob tem ima tekmovalec, ki je dirkal s Hondo, Yamaho, Ducatijem, potem pa spet s Hondo, tudi 96 najhitrejših krogov.

Ángel Nieto, Španija (90) Ángel Nieto Roldán (1947–2017) iz Zamore je vozil na svetovnem prvenstvu od leta 1964 do leta 1986. Bil je specialist za lahke motorje, tako da je šest naslovov svetovnega prvaka osvojil v takratni kategoriji 50 cm3, sedem pa v kategoriji 125 cm3. Po številu naslovov je s trinajstimi drugi najboljši motoristični dirkač vseh časov, ima pa tudi 63 najhitrejših krogov in skupaj kar 139 stopničk. Po koncu kariere je postal televizijski komentator, umrl pa je na Ibizi v prometni nesreči s svojim štirikolesnim motorjem.

Marc Márquez, Španija (82) Samo v najvišjem razredu moto GP ima Marc Márquez (1993) iz Cervere šest naslovov, in sicer v letih 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. Hkrati je leta 2010 pri komaj 17 letih osvojil moto 3 in leta 2012 prvenstvo moto 2. Márquez morda ne bo nikoli dosegel Agostinija, ima pa neverjetno število najboljših uvrstitev glede na leta. Med drugim je najmlajši dirkač, ki je osvojil moto GP – leta 2013, pri dvajsetih. Njegovi motorji so bili KTM, Derbi in Suter, od leta 2013 pa je na Hondi. Márquez še vedno lovi rekorde, a so njegovi letošnji rezultati bolj povprečni.

Mike Hailwood, Velika Britanija (76) Najhitrejši britanski motorist iz Great Miltona (1940–1981) je ob 76 zmagah osvojil kar devet naslovov najboljšega na svetu. Štirikrat je bil najboljši v najvišjem razredu, in sicer v letih 1962, 1963, 1964, 1965, trikrat v kategoriji 250 cm3 in dvakrat v kategoriji 350 cm3. Hailwood je med leti 1958 in 1967 nastopil na 152 dirkah in kar 112-krat stal na stopničkah. Del kariere je vozil tudi na avtomobilskih dirkah, umrl pa je v prometni nesreči, ki jo je povzročil tovornjak. V njegovem roverju je umrla tudi njegova hčerka, sin pa je bil poškodovan.

Jorge Lorenzo, Španija (68) Motorist iz španske Palme (1987) je navijače razveseljeval od leta 2002 do leta 2019. V tem času je zabeležil 297 nastopov, 152 stopničk in kar je najpomembnejše: pet naslovov svetovnega prvaka, dva v kategoriji 250 cm3 in tri v najvišji kategoriji (2010, 2012 in 2015), ter seveda 68 zmag. Prvič je v najnižji kategoriji vozil pri 15 letih. V razmeroma dolgi karieri je zamenjal kar nekaj motorjev: Derbi, Honda, Aprillia, Yamaha, Ducati in v zadnji sezoni spet Honda. Lorenzo velja za enega najbolj borbenih in nepopustljivih motoristov vseh časov.

Mick Doohan, Avstralija (54) Michael Sydney Doohan iz Gold Coasta (1965) se je najvišji motociklistični kategoriji pridružil leta 1989, pred tem je vozil motorje na nekaterih drugih tekmovanjih, tudi na Super Bike Championshipu. Prvič je na moto GP zmagal leta 1990 na Madžarskem, zadnjič leta 1998 v Argentini. Doohan je nastopil na 137 dirkah svetovnega prvenstva, ves čas vozil Hondo in bil petkrat svetovni prvak: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. Kasneje je dirkal tudi z avtomobili in kot zanimivost: doma v Avstraliji je pomagal pri konstrukciji zabaviščnega vlaka smrti.

Dani Pedrosa, Španija (54) Španski tekmovalec iz Sabadella (1985) ob vseh zmagah za svetovno prvenstvo ni uspel osvojiti niti ene skupne zmage v razredu moto GP, ki se mu je pridružil leta 2006. Pred tem je pri 18 letih osvojil naslov v najnižjem razredu (2003) in dva naslova v srednjem (2004, 2005). Za prehod v elitni razred naj bi bil po mnenju strokovnjakov prelahek (158 cm, 51 kg), a je vseeno dobil veliko dirk – 31, toda izvrstnih rezultatov iz nižjih kategorij ni v 12 letih nikoli ponovil, tudi zaradi mnogih poškodb, ki so ga spremljale. Leta 2018 se je upokojil.

Phil Read, Velika Britanija (52) Angleški dirkač iz Lutona (1939) je tekmoval med leti 1961 in 1976. Ob 52 zmagah se lahko pohvali z eno skupno zmago v kategoriji 125 cm3 – leta 1968. Ima štiri zmage v kategoriji 250 cm3, in sicer 1964, 1965, 1968, 1971, ter dve v najvišji kategoriji 500 cm3 – 1973 in 1974. Read je v svoji karieri zamenjal množico motorjev: EMC, Norton, Yamaha, Gilera, AJS, Matchless, Ducati, Agusta in Suzuki. V času dirkaške kariere in tudi kasneje je bil spreten poslovnež. Prodajal je plovila in avtomobile ter imel svojo linijo motorističnih čelad in oblačil.