Harvill se je ponesrečil med treningom na prizorišču letališča Grand County v kraju Moses Lake v zvezni državi Washington. Posnetek nesreče kaže, kako je motor pristal stran od cilja in trčil v zemeljski nasip. Lokalni časopis Columbia Basin Herald je poročal, da je Harvilla vrglo čez krmilo in da je med nesrečo izgubil čelado. Harvilla, ki je želel skočiti 107 m, so s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico, kjer je umrl.

Harvill, ki je je nameraval postaviti nov svetovni rekord za Guinnessovo knjigo rekordov, je bil kaskader in profesionalni motokrosist, ki je imel v lasti že dva pretekla rekorda v najdaljšem skoku z motorjem.