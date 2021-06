V torek je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dalo v javno razpravo novele štirih pomembnih zakonov s področja trga dela in socialnih družinskih transferjev. Gre za zakon o urejanju trga dela, zakon o socialno varstvenih prejemkih, zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Že 1. julija poenostavitev postopkov iz javnih sredstev Prvi zakon, od štirih v predlaganem paketu, je zakon o socialnovarstvenih prejemkih, obenem pa se spreminja tudi zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. »Tukaj je ključna sprememba poenostavitev postopkov o odločanju postopkov iz javnih sredstev, in sicer na način, da se začne izdajati informativni izračun o pravicah iz javnih sredstev za letne pravice po teh dveh zakonih. V mesecu juliju 2021 bomo preko centrov za socialno delo že začeli z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju tako imenovanih letnih pravic. Najprej se bodo informativni izračuni izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencije vrtca, subvencijo malice in subvencije kosila, kasneje bo tem pravicam sledila še pravica do državne štipendije,« je pojasnil.

Upravičencem omogočiti čim hitrejše izvrševanje pravic Z informativnim izračunom se bo začasno odločilo o upravičenosti do pravice in njeni višini. Informativni izračun bo po obliki enak kot odločba in bo stranki vročen kot odločba o pravicah iz javnih sredstev. Razlika bo le, da se bo informativni izračun pripravljal avtomatsko, brez sodelovanja strokovnega delavca na CSD. Če se stranka ne bo strinjala z informativnim izračunom, bo lahko vložila ugovor, o katerem bo odločal CSD. Rok za ugovor je 15 dni. Ministrstvo je že pripravilo obrazec za ugovor in upravičenci ga bodo lahko dobili na spletnih straneh ministrstva za delo in centra za socialno delo. CSD po morebitnem ugovoru izda odločbo. Pri informativnem izračunu je pomembna razlika tudi ta, da se pravica začne izvajati z dnem odpreme informativnega izračuna in vloženi ugovor ne zadrži izvrševanja. Če ni ugovora, izračun velja kot dokončen.

Upoštevali se bi samo še dohodki staršev V Sloveniji že nekaj časa poteka razprava o morebitni uvedbi univerzalnega otroškega dodatka in usmeritvi družinske politike v smeri univerzalnosti. Analiza stanja na ministrstvu je pokazala, da v okviru sprememb že lahko izvedejo prve korake v smeri univerzalnosti in k poenostavitvam pri odmeri ugotavljanja upravičenosti do transferjev. »Pri uveljavitvi pravice do otroškega dodatka, tudi do znižanega plačila vrtca, se ne bo več upoštevalo lastništvo in materialna sredstva družine, ampak samo še dohodki. S tem želimo podpreti družine in jim omogočiti, da lahko bolje in lažje načrtujejo svoje družinske prejemke,« je pojasnil Janez Cigler Kralj.

Pravica do varstvenega dodatka po uradni dolžnosti »V zadnjem letu, sploh v času razglašene epidemije, se je pokazala nujna potreba po skrbi za starejše, tiste v institucionalnem varstvu in tiste, ki so bivali sami doma. Njim se želimo približati na način, da se pravica do varstvenega dodatka podaljšuje po uradni dolžnosti. Oseba bo dolžna vložiti le prvo vlogo, potem se bo ta podaljševala po uradni dolžnosti. Pomembno pri predlogu zakona je tudi, da se starejšim, ki so upravičeni do socialne denarne pomoči in hkrati varstvenega dodatka, prizna tudi pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Sprejeti delo ne glede na stopnjo izobrazbe »V noveli zakona o trgu dela spreminjamo določila glede sprejetja ponujene zaposlitve oziroma napotovanja na zaposlitev po treh mesecih brezposelnosti za eno stopnjo nižje od dosežene izobrazbe, po šestih mesecih pa za dve stopnji nižje in brez obveze, da je to primerna zaposlitev. Še vedno tu velja velika vloga zaposlitvenega načrta, predvsem pa je ta določba namenjena temu, da ljudem pomagamo, da ne padejo v dolgotrajno brezposelnost. Včasih je pomembno, da brezposelni sprejme zaposlitveni izziv, ki morda ne ustreza povsem ravni dosežene izobrazbe, omogoča pa nov začetek karierne poti, ki mu prinese socialno varnost in vključenost, obenem pa mu odpre številne nove priložnosti,« pojasnjujejo na ministrstvu. V želji pomagati k bolj odzivnemu trgu dela tudi podaljšujejo možnost vključitve v program javnih del, in sicer z dveh na štiri leta. S tem želijo podpreti aktivacijo iskalcev zaposlitve. Podatki kažejo in so spodbudni, da se že po enem letu vključitve v javna dela zaposli več kot tretjina tistih, ki so vključeni v javna dela. Ukrep bo zato zelo pomemben predvsem za starejše udeležence javnih del, ki se še težje aktivno zaposlijo kot mlajši udeleženci v javnih delih.

Za ločnico med družinsko in socialno politiko »Že dolgo v Sloveniji teče javna razprava o tem, kako zapleteni in nepregledni so postopki za pridobitev socialnih in družinskih transferjev oziroma transferjev iz javnih sredstev. Lahko rečem, da dejansko to velja za obe strani v tem postopku, na eni strani za uporabnike, saj težko predvidijo, kaj jim pripada, na drugi strani pa za zaposlene na centrih za socialno delo, ki v pogosto izjemno kompleksnem postopku in skozi informacijski sistem porabijo toliko časa, da jim zmanjkuje časa za neposredno delo z uporabniki njihovih storitev. Spremembe, ki smo jih predlagali, prinašajo potrebno posodobitev socialnih družinskih transferjev. Uporabniki bodo tako lažje prišli do potrebnih informacij, obenem pa želimo preprečiti morebitne zlorabe in zagotoviti, da gre pomoč v prave roke, torej tistim, ki jo resnično potrebujejo,« je dejal minister in opozoril, da prepletanje družinske in socialne politike povzroča ne le slabo voljo, ampak v sistem vnaša tudi določene nepravičnosti. »Družinska politika je namenjena predvsem temu, da podpremo družine tako, da ob tem, ko se odločajo za otroke, da jim ne pade bivalni standard toliko, da bi jih to oviralo v primerjavi s tistimi, ki se za otroke ne odločajo. Želijo jih podpreti v tem, da jim ohranjamo njihov življenjski standard, kar je pri aktivni populaciji, kar družine z otroki so, izjemno pomembno,« je poudaril. Socialna politika bi po mnenju ministrstva morala pomagati tistim z najnižjimi dohodki oziroma tistim, ki se iz različnih vzrokov ne morejo preživljati sami s svojim delom.

V središče postaviti otroka in njihovo izobrazbo »V središče naših sprememb zakonov želimo postaviti otroke. Na ministrstvu verjamemo, da je treba otroke zaščititi, še posebej tiste iz ranljivih okolij, tiste, ki so odrinjeni na robu družbe, in jim pomagati, jih podpreti v tem, da dobijo čim višjo izobrazbo. Verjamemo, da je izobrazba ključnega pomena pri izhodu iz revščine, zato želimo spodbuditi starše, da poskrbijo za obvezno osnovnošolsko izobraževanje otrok in jih obenem spodbuditi, da njihovi otroci dosežejo čim višjo izobrazbo. Ker želimo pomagati otrokom iz najbolj ranljivih okolij, je eden izmed predlaganih ukrepov tudi avtomatsko izplačevanje otroškega dodatka v materialni obliki za obdobje treh mesecev, v kolikor starši ne bi zagotavljali prisotnosti otrok pri obvezni osnovni šoli. S temi spremembami želimo otrokom in staršem poslati javno poročilo, da smo z otroki in jih bomo zaščitili, na drugi strani pa staršem, da nimajo pravice uničevati prihodnosti svojih otrok,« je bil jasen minister.