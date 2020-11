O univerzalnem temeljnem dohodku so na današnji virtualni okrogli mizi spregovorili v okviru Slovenskega sociološkega srečanja 2020.

Močnejša socialna varnostna mreža Čas krize je po besedah predsednice SD Tanje Fajon vedno priložnost za iskanje alternativni rešitev in idej. »Ideja o univerzalnem temeljnem dohodku ni nova, postaja pa zadnjih deset let vse bolj dodelana,« je ocenila. V stranki so z dogajanjem na tem področju seznanjeni in spremljajo pilotne projekte po Evropi, je dejala. Univerzalnemu temeljnemu dohodku ne nasprotujejo, a se moramo po besedah Fajonove vprašati, ali bi se morali na njegov račun odpovedati kakšnemu drugemu socialnemu transferju in če, kateremu. »Potrebujemo predvsem močnejšo socialno varnostno mrežo,« je dejala Fajonova in pri tem med drugim vedla brezplačni vrtec za otroke namesto davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, javni sistem dolgotrajne oskrbe in dostopen fond javnih stanovanj.

Z majhnimi koraki naprej Z idejo univerzalnega temeljnega dohodka se dlje časa ukvarjajo tudi v SAB. Po besedah predsednice stranke Alenke Bratušek si želijo, da bi se o tem odprla širša razprava. Dejala je, da so tudi stranke koalicije ustavnega loka - poleg SAB še SD, Levica in LMŠ - v program zapisale, da se bodo s to idejo resno začele ukvarjati. »Ni pa to stvar, ki se jo da narediti čez noč. Z majhnimi koraki je treba naprej. Predlogo se v Sloveniji in Evropi govori o tem, narejenega pa je bilo bolj malo,« je izpostavila Bratuškova. Evropski poslanec iz vrst LMŠ Klemen Grošelj in ekonomist Jože P. Damijan sta dejala, da bi bil lahko univerzalni temeljni dohodek ukrep za spodbuditev dolgoročnega agregatnega povpraševanja. Po besedah Grošlja imajo sicer v LMŠ dileme, o katerih intenzivno razmišljajo, je pa treba iskanje širšega družbenega konsenza, je prepričan. Damijan je dejal, da se vse razvite države trenutno nahajajo v fazi sekularne stagnacije, ko stopnja rasti produktivnosti in gospodarska rast trendno upadata. In to pomeni, da je vse manj povpraševanja. »Mi smo soočeni s preseženo ponudbo, povpraševanja pa ni. Ekonomisti še vedno niso našli odgovora, zakaj ga ni,« je dejal. Eden od odgovorov se po njegovih besedah skriva v povečevanju neenakosti. »Če je ustvarjen dohodek zelo neenakomerno razporejen, se to izrazi v tem, da večina prebivalstva ne more trošiti,« je dejal. Dodal je, da bomo še v naslednjem desetletju soočeni s tem, da bo treba povpraševanje dolgoročno stimulirati.