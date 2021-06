Kot so sporočili iz azerbajdžanskega notranjega ministrstva in pisarne generalnega tožilca, je do eksplozije prišlo danes okoli 11. ure po lokalnem času (okoli 9. ure po srednjeevropskem). Tovornjak, v katerem so bili, je zapeljal na protitankovsko mino. Žrtve so bili predstavnik lokalnih oblasti ter novinarja državne televizije AzTV in nacionalne tiskovne agencije AzerTac.

Do incidenta je prišlo na območju, kjer so septembra lani potekali hudi boji med azerbajdžanskimi in armenskimi silami glede Gorskega Karabaha. To je območje, ki ga nadzira Armenija, a je globoko na azerbajdžanskem ozemlju. In v Bakuju trdijo, da gre za armensko okupacijo.

Po šestih tednih spopadov, ki so terjali več kot 6000 mrtvih, je Armenija morala prepustiti nadzor nad večjimi deli ozemlja, tudi okrožjem Kalbadžar. Območje pa je močno posejano z minami. Od sklenitve premirja je bilo v eksplozijah min na tem območju ubitih sedem azerbajdžanskih vojakov in 15 civilistov, navajajo v Bakuju.