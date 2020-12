"Azerbajdžanu je uspelo, da je svojo zemljo rešil pred okupacijo, a to še ne pomeni, da je boj končan," je med vojaško parado v azerbajdžanski prestolnici Baku poudaril turški predsednik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Erdogan je v govoru še dejal, da je osvoboditev Gorskega Karabaha začetek novega obdobja v regiji. Hkrati je pozval, da bi morala Armenija odgovarjati za vojne zločine, ki naj bi bili storjeni v času spopadov.

Turški predsednik se v Bakuju udeležuje državnih proslav ob azerbajdžanski zmagi v Gorskem Karabahu. Turčija je v nedavnih spopadih za Gorski Karabah podpirala zavezniški Azerbajdžan. Na vojaški paradi je Azerbajdžan danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi prikazal drone turške izdelave. Vojaški droni Bayraktar TB2, ki jih je kupila azerbajdžanska vojska, naj bi bistveno pripomogli k vojaški prednosti Azerbajdžana v spopadih z Armenijo v Gorskem Karabahu. Prav tako so na današnji paradi nastopili turški vojaki.

Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je na paradi azerbajdžanski vojsko označil za železno pest, ki je "zdrobila sovražnikovo glavo".

Zadnje sovražnosti v sporni regiji so se začele 27. septembra in trajale šest tednov. Končale so se z dogovorom ob posredovanju Rusije, s katerim je Armenija Azerbajdžanu odstopila predele Gorskega Karabaha, ki so bili doslej pod nadzorom armenskih separatistov.

Ankara se je znašla pod plazom očitkov, da je na pomoč azerbajdžanski vojski iz Sirije poslala svoje plačance, a je te obtožbe vztrajno zanikala.