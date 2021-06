Če bo lahko letalski prevoznik nadaljeval s svojim načrtom, bodo to prvi komercialni nadzvočni leti po pristanku letala Concorde leta 2003, je poročal CNN.

United Airlines nadzvočna letala kupuje od Boom Supersonic, zasebnega proizvajalca letal s sedežem v Denverju. Letalo, imenovano 'uvertura', naj bi bilo končano do leta 2025, testne polete nameravajo začeti do leta 2026, prve potnike pa prepeljati do leta 2029. United se je dogovoril za nakup 15 letal, z možnostjo še 35 dodatnih.

Ultra hitra letala naj bi od današnjih komercialnih letal letela približno dvakrat hitreje. Iz Unitedovega vozlišča v Newarku v državi New Jersey bi se v London letelo tri ure in pol, iz Newarka do Frankfurta bi let znašal štiri ure, iz San Francisca do Tokia pa šest ur. Neuradno naj bi trajnostno letalsko gorivo (SAF) omogočalo let brez ogljika.

»United si še naprej prizadeva zgraditi bolj inovativno in trajnostno letalsko družbo, današnji tehnološki napredek pa nam omogoča, da vključujemo tudi nadzvočna letala,« je dejal izvršni direktor Uniteda Scott Kirby.

»Za upravičenost poletov z nadzvočnimi letali morate najti dovolj potnikov, ki bodo pripravljeni plačati visoko ceno tovrstnih poletov. Vso srečo pri tem,« pa je načrt Uniteda komentiral Richard Aboulafia, vesoljski analitik pri Teal Group, in dodal da gre po obdobju epidemije, ki je v veliki meri prizadela letalske ponudnike, verjetno zgolj za obliko brezplačnega oglaševanja, ki verjetno ne stane ničesar, a vseeno promovira letalskega ponudnika.