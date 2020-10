Izvršni direktor letalske družbe Scott Kirby je ob objavi poslovnih rezultatov najavil, da se bo družba osredotočila na okrevanje po pandemiji, ko želijo znova zaposliti 13.000 delavcev, ki so izgubili delo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Družba reže stroške in pripravlja rezerve za čas, ko bodo znova lahko poleteli v polnem obsegu. Z zadolževanjem, izdaj obveznic in državno pomočjo so doslej za ta namen zbrali 22 milijard dolarjev.

»Čeprav bodo negativni učinki covida-19 še nekaj časa prisotni, se osredotočamo na čas okrevanja, ki nam bo omogočil, da znova zaposlimo naše nekdanje sodelavce in postanemo vodilni igralec v letalstvu,« je dodal Kirby.