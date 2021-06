Medtem ko 24 reprezentanc brusi formo za začetek evropskega prvenstva v nogometu, do uvodne tekme Italija – Španija je še sedem dni, se Slovenija pripravlja na septembrsko nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na tekmah proti Slovaški in Malti v Ljubljani ter Hrvaški v Splitu bo skušala nadoknaditi izgubljene točke z gostovanj v Sočiju in Nikoziji, da bi ostala v boju za uvrstitev na mundial prihodnje leto v Katarju. Slovenski selektor Matjaž Kek si je za tekmeca danes v Kopru izbral Gibraltar, ki spada med nogometne eksote. A 59-letni Mariborčan je podobno pot ubral že lani jeseni s prijateljskima tekmama proti Azerbajdžanu (0:0) in San Marinu (4:0).

Priložnost bodo dobili mlajši nogometaši in tisti, ki so doslej igrali manj. Jure Balkovec, Mario Jurčević in Jan Oblak imajo težave s poškodbami. Za nosilci igre Josipom Iličićem, Nejcem Mevlja, Jasminom Kurtićem in drugimi so dolge in naporne sezone, zato so utrujeni. »S tem se odpira možnost kakšnemu novemu imenu. Nekaj ste jih videli v Skopju, nekaj jih boste na Bonifiki. Čas je primeren, da smo širši javnosti predstavili Benjamina Šeška. Ima potencial, od njega je odvisno, kako se bo razvijal v klubu. V reprezentanci je z mladimi igralci dodatna energija, pozitivnost in razigranost,« je kadrovske spremembe pred sklepnim dejanjem težke sezone potrdil Kek.

»Tekmec ni v srednjem kakovostnem razredu, mi pa imamo na vsaki tekmi svoje cilje. Pri fantih je dovolj motivacije. Upam, da bomo naredili tiste stvari, ki nam bodo pomagale septembra v nadaljevanju kvalifikacij, saj bomo imeli tedaj le en skupni trening in nato takoj tekmo. Gibraltar verjetno ne bo odstopal od zaprte postavitve, s katero skuša v zadnji tretjini držati neodločen izid. Nekatere reprezentance so to prebijale zlahka, nekatere so imele težave. Potrebovali bomo hitrost v razmišljanju, potrpežljivost in rešitve v igri ena na ena,« je tekmo napovedal selektor Matjaž Kek .

Gibraltar nikoli ne bo v skupini s Španijo

Gibraltar je najmlajša članica Evropske nogometne zveze (Uefa), v katero je bil sprejet leta 2013, po številu prebivalcev (30.000) in velikosti pa tudi najmanjša. Gibraltar je prošnjo za članstvo v Uefi vložil leta 1999, vendar je bila zavrnjena, ker je temu odločno nasprotovala Španija, ker se je bala, da bosta enaki zahtevi vložili baskovska in katalonska nogometna reprezentanca. Tako kot v kvalifikacijah v isti skupini ne moreta biti Armenija in Azerbajdžan ter Rusija in Gruzija, velja tudi za Španijo in Gibraltar. V Svetovno nogometno zvezo (Fifa) je bil sprejet šele leta 2016, saj so njegove prošnje pred tem zavračali z obrazložitvijo, da ni samostojna država, zato se je pritožil na športno arbitražno sodišče (CAS) in uspel.

Gibraltar je doslej odigral 55 tekem, na katerih je dosegel šest zmag, pet remijev in doživel 44 porazov z razliko v golih 21:192. V zadnji ligi narodov lani jeseni je osvojil prvo mesto v skupini pred Liechtensteinom in San Marinom ter napredoval v ligo C. Marca letos je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2022 izgubil z Norveško (0:3), Črno goro (1:4) in Nizozemsko (0:7). Prvo ime reprezentance je kapetan Liam Walker (rekorder s 53 nastopi), ki je igral tudi v Španiji, Angliji (Portsmouth) in Izraelu. Večina igralcev je amaterjev, njihovi poklici pa so različni: gasilec, carinik, reševalec, odvetnik, električar…