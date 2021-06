V zadnjem tednu maja so osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami skupno prejele 125.400 testov za samotestiranje osnovnošolcev, razdelili so jih 61.764, so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje. V osnovnih šolah je teste prevzelo 31,06 odstotka učencev, v osnovnih šolah s prilagojenim programom 22,23 odstotka, v zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami pa 20,38 odstotka.

V 84 odstotkih srednjih šol, za katere ima ministrstvo podatke, se je za samotestiranje doslej odločilo 21,15 odstotka dijakov, kar je 0,85 odstotka več kot teden prej. Ministrstvo je sicer v prvem naročilu kupilo 147.216 testov za samotestiranje dijakov, kar je dvakrat več od števila dijakov v Sloveniji, v drugem naročilu pa še 21.775 testov.

Samotestiranje osnovnošolcev in dijakov sicer ni obvezno, ga pa priporočajo vsem, ki virusa covid-19 še niso preboleli, tistim, ki so ga že, a je od okužbe minilo več kot šest mesecev, ter dijakom, ki niso cepljeni. Izvajanje testiranja priporočajo v nedeljo zvečer ali ponedeljek zjutraj, za samotestiranje pa mora biti posameznik zdrav in brez znakov okužb. Ob morebitnem pozivnem rezultatu mora šolar na kontrolni PCR test.