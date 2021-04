Izvršilni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je po besedah glavnega tajnika Branimirja Štruklja ugotovil, da je komunikacija ministrstva za izobraževanje glede samotestiranja za dijake in učence zadnjega triletja osnovnih šol slaba in povzroča »več vprašanj kot odgovorov«. V sindikatu samotestiranje podpirajo, saj lahko pripomore k zajezitvi okužb, a se hkrati pridružujejo stališču ravnateljev, naj samotestiranje poteka doma.

Če pa se bo ministrstvo vseeno odločilo, da bo samotestiranje potekalo v šoli, v Svizu zahtevajo, da se ministrstvo o njem predhodno pogovori in dogovori z njimi. »Dogovoriti se želimo predvsem, na kakšen način bo samotestiranje poseglo v organizacijo pouka in kako bodo vanj vključeni zaposleni, predvsem ko gre za odčitavanja rezultatov, odgovornosti za napake in podobno. Take stvari se dogovorijo v vsaki evropski civilizirani državi,« je dejal Štrukelj.

V Svizu tudi predlagajo, da bi hitre teste, ki so manj invazivni in jih bodo za samotestiranje uporabljali dijaki in učenci, predvideli tudi za učitelje. Želijo si odpreti tudi vprašanje o prostovoljnosti testiranja za zaposlene v šolah. S tem bi namreč po Štrukljevih besedah končno dali znamenje, da učiteljstvu v tej državi zaupamo.

Če končnega dogovora ne bo, bo Sviz svojemu članstvu »odsvetoval sprejemanje obveznosti, povezane s samotestiranjem, saj niso predmet njihove pogodbe o zaposlitvi«. Ob tem je dodal, da to nujno ne pomeni, da bodo za sodelovanje učiteljev pri samotestiranju zahtevali dodatno plačilo, »se pa zagotovo želimo dogovoriti, kaj to pomeni za delovni čas in kam se štejejo te obveznosti«.

V osnovnih šolah še vedno niso prejeli okrožnice Ministrstvo za izobraževanje je sicer projekt samotestiranja predprejšnji in ta teden predstavilo ravnateljem osnovnih in srednjih šol, a neznanke še vedno ostajajo. Po besedah predsednika Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregorja Pečana bi večino odgovorov dala okrožnica ministrstva z navodili o izvajanju samotestiranja, ki pa je osnovne šole še vedno niso prejele. Zamujanje z okrožnico je po njegovih besedah še posebej težavno, ker naj bi testiranje po nekaterih napovedih steklo po prvomajskih počitnicah, kar pomeni, da imajo šole za vse priprave na voljo le še tri delovne dni, v tem času pa morajo zbrati tudi poimenska soglasja staršev za samotestiranje. Ravnatelji osnovnih šol so sicer na ponedeljkovem sestanku s pristojnimi predlagali, da bi učenci samotestiranje izvajali doma, a za zdaj Pečan nima informacije, ali bo ministrstvo prisluhnilo predlogu.