Lastnik National Enquirerja American Media Inc. je leta 2016 Karen McDougal plačal 150.000 dolarjev za odpoved pravicam do zgodbe o spolnem razmerju z Donaldom Trumpom. Revija je z njo opravila intervju, ki ga potem ni nikoli objavila, McDougalova pa se je pogodbeno zavezala, da v zameno za 150.000 dolarjev o tem ne govori več z nikomer. Transakcija je prišla na dan leta 2018 med kazenskim pregonom nekdanjega Trumpovega odvetnika Michaela Cohena zaradi izogibanja davkom in kršenja zakona o financiranju volilnih kampanj.

FEC je ugotovil, da je glavni izvršni direktor American Media Inc. David Pecker, ki je Trumpov zaveznik, zavestno prekršil zakon v sodelovanju s člani Trumpove predsedniške kampanje, kot je bil Cohen, s tem, da je plačal za prikritje zgodbe.

American Media Inc. je odkrito priznal, da je plačal McDougalovi, vendar zavrnil obtožbo, da gre za kršitev zakona o financiranju volilnih kampanj, ker ne gre za finančni prispevek Trumpovi kampanji, molk pa ni nekaj vrednega oziroma kar bi imelo ceno. FEC, ki ga skupaj nadzirata demokratska in republikanska stranka, je to zavrnil in izdal kazen.