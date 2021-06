Po sodbi prvostopenjskega sodišča je Stanislav Valant kaznivo dejanje zlorabe položaja zakrivil kot predsednik nadzornega sveta družbe Hoteli Bernardin, ki je leta 2010 odobrila dve posojili NFD Holdingu v skupni višini 4,3 milijona evrov. S tem denarjem naj bi NFD Holding, ki je pozneje končal v stečaju, poplačal dolgove do takratne Abanke, kar je Valantov odvetnik Mitja Jelenič Novak na sojenju, ki se je začelo leta 2019, ves čas zanikal, navaja omenjeni portal.

To sicer ni bilo edino sojenje Valantu. Leta 2018 je ljubljansko okrožno sodišče Valanta, Franca Krambergerja, Mirka Krašovca in Ivana Fermeta oprostilo očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri kaznivem dejanju pri preprodaji delnic Mladinske knjige leta 2004. Sodni senat je, kot poroča Necenzurirano, svojo odločitev utemeljil z neobstojem znakov kaznivega dejanja oziroma pomanjkanjem nedvoumnih dokazov.