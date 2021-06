Zadnje dni so v celjskem cepilnem centru cepili vse, ne glede na to, ali so bili na cepljenje naročeni in ne glede na kraj bivališča. Tudi za danes so med 12. in 16. uro sprva napovedali, da bodo brez predhodnega naročanja cepili s cepivom Moderne. A kot so danes sporočili, so včeraj v cepilnem centru zaradi izjemnega navala porabili tudi cepivo Moderne, predvideno za današnje cepljenje nenaročenih.