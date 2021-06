Danes množico zainteresiranih nenaročenih državljanov, čakajočih v dolgi vrsti, čaka 280 odmerkov Pfizerja. Cepljenje, ki se je pričelo ob 15. uri in naj bi trajalo do 17. ure, je namenjeno vsem, v primeru, da bo cepiva zmanjkalo, se bo cepljenje v tem terminu zaključilo.

Predhodna prijava na cepljenje pa ne bo potrebna niti jutri, ko bo med 12. in 16. uro potekalo cepljenje s cepivom Moderna. Na voljo bo 770 odmerkov cepiva omenjenega proizvajalca.

Veliko zanimanja tudi v Krškem

Novico, da bodo v četrtek med 14. in 17. uro cepili tudi nenaročene osebe, so včeraj objavili tudi v Zdravstvenem domu Krško. Kot pravi direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič, so se tako odločili zato, ker jim je ostalo še približno tristo doz cepiva Janssen proizvajalca Johnson&Johnson, ki bi ga radi porabili ta teden. »Veliko ljudi nas kliče, koliko se jih bo dejansko odzvalo, pa je težko reči.« Kot pravi, je cepivo Janssen zaradi potrebnega zgolj enega odmerka za Krško dokaj atraktivno tudi zato, ker imajo v občini veliko delovnih migrantov. Glede na današnji odziv se bodo v zdravstvenem domu odločili, ali bodo prihodnji teden »akcijo« cepljenja brez naročanja ponovili, poleg cepiva Janssen pa bodo najverjetneje cepili tudi s prvo dozo Pfizerjevega cepiva.