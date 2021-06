Ko Janša govori, Cerkev molči

Na TV Slovenija so v torkovi oddaji Spomini, nekakšni notranji alternativi TVS Možinovim Pričevalcem, zavrteli posnetek protikomunističnega zborovanja junija 1944 na ljubljanskem Kongresnem trgu. Na filmčku, ki že dolgo kroži po medmrežju, smo gledali srhljive in po malem bizarne podobe medvojne kolektivne slepote. Strumno postrojene domobrance in množice mahajočih meščanov in meščank v narodnih nošah. Pa generala Rupnika, kako v civilni obleki z »baletnimi« koraki, ki se mu tu in tam zapletejo, pregleduje častno četo in kako nato skupaj z esesovskim generalom Rösenerjem v prisotnosti škofa Rožmana dviguje roko v nacistični pozdrav in trobezlja o zmagi Evrope pod nemškim vodstvom. Leta 1944, ko je bilo na dlani – krvavi dlani –, kakšne namene imajo nacisti. Skladno s priliko je bilo veliko slišati o komunističnih grozotah v Sovjetski zvezi, fašistično in nacistično odvažanje ljudi v taborišča, pobijanje talcev, mučenje v Hacinovih zaporih pa kot da govornikov in njihovih poslušalcev ni prav nič motilo. Vsaj ne toliko, da bi ostali doma, če že za kaj drugega niso zbrali poguma.